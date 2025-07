La historia detrás de una de las miradas más fulminantes y recordadas de Hollywood

Según Eve Golden, autora de "Jayne Mansfield: The Girl Couldn't Help It", Mansfield quería asegurarse de que todos los ojos estuvieran puestos en ella. Firmó un contrato de siete años con la Warner Bros. en febrero de 1955, y la entonces rubia de 24 años, ex Playboy Playmate, era vista como una rival de Marilyn Monroe, que había estado "causando problemas" a la 20th Century Fox, le explica Golden a la BBC.

Con sólo ocho meses de diferencia, el enorme éxito de "The Girl Can't Help It" (1956, titulada en español "La chica no puede remediarlo", "Tú sabes lo que quiero" y "Una rubia en la cumbre") y "Will Success Spoil Rock Hunter?" (1957, "Una mujer de cuidado") consolidó rápidamente a Mansfield como estrella.