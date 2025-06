Karol G muestra sus curvas latinas en Instagram y se llena de likes a sus 34 años

Karol G comienza su nueva era musical con el lanzamiento de su quinto álbum Tropicoqueta. La cantante anunció su próximo proyecto en Instagram y miles se emocionaron. Karol G no solo sorprendió con su anuncio si no que llamó la atención con una fotografía reveladora ya que muestra mucha piel.

La fotografía de Karol G

KAROL G.jpg La fotografía de Karol G que impresionó a todo Instagram. Instagram @karolg

Las especulaciones fueron confirmadas por el tierno mensaje que dejó Karol G. Este decía: “Viajando por el mundo con mi álbum pasado, un álbum que me regaló tanto, seguía haciéndome la misma pregunta: ¿cuál es el próximo paso? … ¿Qué viene para mi? Creo que no se trataba de mirar más lejos, sino de mirar más adentro… más adentro de mi, de quien en realidad soy, de las cosas que me gustan, de todo lo que me representa… Volver a la raíz, a la canciones con las que crecí escuchando, a los sonidos que me hicieron enamorarme de la música”.