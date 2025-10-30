Israel confirma que los cuerpos entregados por Hamás corresponden a dos rehenes

El Centro Nacional de Medicina Forense de Israel confirmó que los dos cuerpos entregados este jueves por Hamás a la Cruz Roja en Gaza se corresponden a los rehenes fallecidos Amiram Cooper y Sahar Baruch, según informó la oficina del primer ministro en un comunicado.

"El Gobierno de Israel comparte el profundo dolor de las familias Cooper y Baruch y de todas las familias de los fallecidos secuestrados", indica la nota, que añade que "Hamás está obligada a cumplir con sus obligaciones para con los mediadores y repatriar a los fallecidos" en el marco del alto el fuego.

Con la devolución de estos dos cuerpos por parte del grupo islamista, quedan 11 cadáveres de rehenes israelíes en la Franja palestina.

El brazo armado de Hamás, las Brigadas Al Qasam, dijo haber recuperado el martes los cadáveres de los dos rehenes israelíes y aseguró que devolvería uno de los cuerpos. Sin embargo, a la luz de los bombardeos israelíes contra Gaza que se desarrollaron desde la tarde a la mañana del miércoles, la milicia aplazó su entrega.

El grupo buscó a Cooper durante 13 días en un túnel en Jan Yunis, en el sur de Gaza, hasta finalmente dar con su cuerpo. Falleció con 85 años durante su cautiverio en Gaza y, mientras medios israelíes como Yedioth Ahronoth recogen que murió cuando el túnel en el que le retenían colapsó por los bombardeos, otros mantienen que fue asesinado por sus captores.

Saher Baruch, de 25 años, también murió en Gaza y el Ejército israelí reconoció en enero de 2024 que fue durante una operación de rescate fallida.

Entonces, las fuerzas armadas aseguraron no poder determinar si Baruch había sido asesinado por Hamás o había sido víctima por el propio fuego de las tropas el 8 de diciembre.

En otras ocasiones, Hamás ha devuelto cuerpos que no se correspondían con ningún rehén de los restantes en el enclave. El último caso se produjo el lunes por la noche, cuando la milicia devolvió restos de un fallecido cuyo cuerpo el Ejército ya había sacado de Gaza en 2023.

Esto, sumado a que el hallazgo de su cuerpo había sido escenificado por Hamás y la muerte de un soldado en un presunto ataque de los islamistas en el sur de la Franja, se convirtió en uno de los argumentos de Israel para bombardear Gaza el martes y matar a 110 personas, más de la mitad de ellas mujeres y niños, en unos ataques condenados por la ONU.

EFE

FUENTE: EFE