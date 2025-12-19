Salvaje ataque con bombas de humo y un cuchillo en Taiwán: hay al menos 3 muertos

El atacante se suicidó después del ataque, según difundió el alcalde de la capital de Taiwán.

Este viernes hubo un brutal ataque con bombas de humo perpetrado por un hombre armado con un cuchillo. El hecho dejó al menos tres muertos y siete heridos en el centro de la capital de Taiwán.

Los fuertes detalles del ataque en Taiwán Un hombre de 27 años, que figura entre las víctimas, habría lanzado bombas de humo en el interior de la Estación Central de Taipéi, que impidieron temporalmente el funcionamiento normal del servicio ferroviario, tras lo cual el presunto agresor se dirigió hacia una zona comercial próxima, donde acuchilló a varias personas en la calle.

Un hombre de unos cincuenta años murió de un paro cardíaco como consecuencia del ataque con bombas de humo y otra persona de unos treinta años recibió una cuchillada mortal en el cuello.

El alcalde de Taipéi, Chiang Wan-an, informó a los medios de que el atacante, un hombre taiwanés nacido en 1998, se suicidó poco después tras saltar desde un edificio mientras lo perseguía la policía.

Además, otras siete personas resultaron heridas durante el ataque, una de ellas en estado crítico.