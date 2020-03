Las francesas no engordan: cómo comer con placer y mantener la línea

En el libro "Las francesas no engordan", Mireille Guiliano brinda un método que ella inventó producto de sus experiencias. No es un libro de dietas. Si no que es una mezcla de anecdotario de su vida personal y laboral (directora de Veuve Clicquot), recetas y consejos para pasarlo bien alimentándose saludablemente (sin perderse la buena vida).

Ella asegura que las francesas no engordan porque no se privan de comer cosas ricas, pero aplican pequeños trucos para cuidar la línea. Además en este compilado de consejos critica sin pelos en la lengua los "malos hábitos" de las norteamericanas.

Su método consiste en 4 pasos:

1. Estudio preliminar. Lleva 3 semanas. Se trata de un autodiagnóstico, anotando todo lo que comés, dónde, cuánto, a qué hora, qué cantidad o porciones. Una vez que se analizan estos datos, se dejan ver los "problemas", es decir los alimentos o hábitos que nos hacen engordar. Y siempre consultar a un nutricionista.

2. Reestructuración. Lleva 3 meses. Se trata de ordenar horarios, hábitos, lista de alimentos adecuados, y prohibidos (o casi). En esta etapa la autora da algunos tips como enfocarse en la calidad de los alimentos y en su sabor, reducir los alimentos "delictivos", equilibrar las raciones, disfrutar cada bocado, llevar en la cartera snacks saludables para emergencias, darle tiempo al momento de comer, caminar, hacer productos caseros (como el yogurt), comer una "recompensa" una vez a la semana, ir de compras a mercados (no al súper), y tomar más líquido, entre otros. También recomienda cocinar, y consumir un desayuno bien completo. Al finalizar esta parte, se supone que ya se debería haber adelgazado al menos la mitad de lo deseado.

3. Estabilización. Puede llevar 4 meses, En esta etapa se comienzan a agregar alimentos de esos que nos encantan y teníamos relegados. De a poco, moderadamente. Continuar con los "trucos", que ya deberían estar incorporados como hábitos. Al finalizar se debería poder llegar al peso ideal.

4. Resto de tu vida. Ya finalizadas las tres etapas anteriores, se supone que deben estar en uso las nuevas costumbres, sin necesidad de hacer ninguna dieta extrema.

En resumen, al finalizar el libro, la autora dice que las francesas evitan que un desequilibrio pasajero se descontrole, y si se salen un par de días lo arreglan en un par de días más, abandonar sus buenos hábitos.

Las francesas no engordan porque no han permitido que las actitudes y las teorías modernas acerca de cómo el cuerpo aprovecha los alimentos invaliden siglos de experiencia. No ven contradicción en comer pan y chocolate, beber vino, y seguir estando delgadas y sanas.

Hábitos de las francesas:

Eligen alimentos exquisitos y pequeños (delicatessen)

Comen mucha verura y fruta

Comen pan, lo adoran.

Comen alimentos comunes, no light, sino que contienen azúcar y grasa, pero sin aditivos artificiales. Optan por "lo auténtico" con moderación.

Adoran el chocolate

Ponen todos los sentidos mientras comen

Realizan ejercicio

Si se exceden, lo recuperan ahí nomás volviendo a hábitos saludables

Consumen 3 comidas diarias

Generalmente no se pesan, van controlando con los talles de la ropa

Evitan comer a reventar

Evitan pasar hambre, por eso llevan los snacks de emergencia en la cartera

Comen lentamente

Prueban cosas nuevas

Comen alimentos de temporada

Ven poca TV

Beben vino

Beben gran cantidad de agua

Hacen compras en mercaditos

Usan escaleras en vez de ascensor

Cuidan la presentación de sus platos al cocinar

Comen por placer, no hacen dietas y no engordan.

Título del libro: Las francesas no engordan

ISBN 9788466621106

260 páginas

Autor: Mireille Guiliano

Se puede conseguir online en BuscaLibre

