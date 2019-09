Novedades gastronómicas para que armes programa

Si estás interesado en publicitar tu negocio en la Agenda Gastronómica de Food Lovers contactanos a agendagastronomica@mdzol.com

eventos-promociones

Tentate con Big Salads ¡su su local, en un picnic, o en tu casa u oficina!

En Big Salads Chacras de Coria podrás disfrutar de una exquisita variedad de ensaladas, sándwiches, y especialidades gourmet. Allí preparan todos sus productos en el día con insumos frescos y de excelente calidad. Ofrecen promociones especiales para quienes eligen almorzar en su trabajo ¡y también promos semanales para todos! Podes mirarlas en las redes: Facebook e Instagram. Lo distintivo del local de Chacras es que podés comer en un ambiente rústico y agradablemente natural. Abren de lunes a sábados de 11 a 15 hs y de 19 a 23 hs. Domingos de 19 a 23 hs. El equipo de Big Salads te espera en Viamonte 5181 (al lado de la YPF). Podes hacer tu pedido al 2612065656 ó 2615184935 (llamando o por Whatsapp). ¡Tienen estacionamiento propio!

Disfrutá del menú de 3 pasos en el Restaurante de Bodega Clos de Chacras

Los comensales podrán elegir entre tres opciones para cada uno de los tres pasos. Para las entradas las opciones son: Empanadas de carne cortada a cuchillo: Sopa de espinaca; o Huevo a la plancha, Para los principales: Medallón de lomo o roll de cordero o Canelones de humita. Y para el postre: budín de pan o crumble. Cada paso maridado con diferentes vinos de la bodega. Precio: $1450. Beneficios (no acumulables): 30% de reintegro pagando con tarjetas de crédito de Banco Supervielle; 15% de reintegro y 3 cuotas sin interés pagando con tarjetas de crédito de Banco Francés. Monte Líbano 1025, Chacras de Coria, Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina | WhatsApp +549 261 369 0850 | reservas@closdechacras.com.ar / hospitalidad@closdechacras.com.ar

loquepaso

Zuccardi Q cumplió 20 años y la bodega lo festejó con una cena en Casa del Visitante

.

La línea de vinos más emblemática de Familia Zuccardi festejó su cumpleaños número 20 en una cena para invitados especiales y prensa en el restaurante Casa del Visitante, ubicado en la finca de Maipú. La cena fue acompañada de principio a fin con vinos Zuccardi Q. Comenzó con un snack de chorizo colorado, trucha curada y alioli, con un Chardonnay 2004; siguió un carpaccio con alcaparrones, relleno de membrillo gratinado, con un Malbec 2008; luego una espuma de papa con helado de aceite de oliva Arauco y hongos confitados, con un Tempranillo 2006; después una pasta rellena de chivito con salsa de azafrán; para terminar la parte salada con una costilla braseada con puré de batata, con un Cabernet Franc 2017. Para el postre, helado de avellanas con bizcocho de chocolate, con un Solería by Malamado. La cocina está a cargo del cehf Matías Aldasoro desde hace más de 12 años.

Espumantes 100%: Chandon presentó su menú de Primavera

.

Bistró Chandon presentó un nuevo menú, y como es habitual, maridado cien por ciento con espumantes. La cocina está a cargo del chef Matías Gil, quien modifica el menú 4 veces al año con productos de temporada. Food Lovers estuvo presente en este evento, y a continuación describimos cada paso del distinguido almuerzo.

El primer bocado fue un “bombón de ave” con pomelo confitado, un coulis de remolacha y frambuesa, con una flor de caléndula. El segundo fue un corazón de lechuga confitada en un aceite de ajo, con una crema de ajo, aceite de perejil, y un y pil pil de cabeza de merluza elaborado con caldo de legumbres. Después llegó un plato compuesto una fusión de caldos, hongos, pulpo y conejo, ahumados en curry. Estos cuatro primeros pasos acompañados con un Chandon Extra Brut. El siguiente plato estuvo compuesto por cordero y mollejas, con una salsa parmentier (de papa y queso azul), aceite de perejil y yuca. Acompañó un Chandon Cuvée Pinot Noir. El postre fue un helado de almendras con un granizado de Petit Manseng y pesto de albahaca, acompañado por un Chandon Delice. $1680 durante septiembre. Reservas al Tel 0261 4859656

novedades

Inauguró la cafetería Cake in Box en el complejo Chacras Park

.

Abrió un nuevo local para los vecinos de Chacras de Coria, que ofrece pastelería (sus tortas son famosas), cafetería, té y algunas otras opciones para comer en el bello local. Los propietarios de la firma Juan Ignacio Rocha y Adriana del Pino se mostraron felices por este nuevo desafío de sumar este 2º local al ya existente en Barrio Bombal , y adelantaron que tendrás un tercer local en Maipú a fin de año en “il Mercato”. Cake in Box es una pastelería - brunchería con tres años en el mercado, que busca generar una buena experiencia, tanto en servicio como en producto. El local propone que en cualquier momento del día te sientes a disfrutar de su tentadora propuesta, además de contar con el sistema take away. El flamante negocio presta entre sus servicios opciones de desayunos, brunch, almuerzos y meriendas más que interesantes en el atardecer. Cake in Box, en Chacras Park, está abierto de 8.30 a 21 horas de lunes a viernes, mientras que sábados y domingos el horario de atención es de 9 a 21 hs. +54 9 261 337-7473

ferias y festivales

Presentaron el Día Mundial de la Pasta en AEHGA

.

El evento de vinos y pastas que ya es parte de los records Guinness fue presentado en AEHGA esta semana. Este año el público podrá vivir el primer "Torneo Nacional de la Pasta", en donde van a participar chefs de diferentes provincias de Argentina y otros países. La Entrada incluye tres platos de pastas y acceso libre a una degustación de más de 20 bodegas de Mendoza, cervezas artesanales y productos regionales.

Las pastas que estarán presentes son: los famosos "Capelettis a la Caruso de Montecatini", rellenos de carne y verdura, con salsa Caruso, con hongos de pino, jamón, pollo, crema y parmesano. Una receta con más de 55 años de historia. También "Raviolones de Espinaca de Dancona al Disco". Y los "Penne Rigate de Barilla". La famosa marca Italiana de pastas, estará presente en el evento. Las entradas durante septiembre se podrán adquirir a un valor de $590, en forma online por Eventbrite o en los locales Dancona y Montecatini. Más info en www.diadelaspastas.com.ar

