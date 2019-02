La obesidad es definida como un exceso de grasa corporal que condiciona la salud, favoreciendo la aparición de enfermedades crónicas de elevado riesgo metabólico, con elevada mortalidad a mediano y largo plazo. Sin embargo, bajo este síntoma para la psicología o entidad patológica para la medicina, subyace una florida variedad de condiciones internas y externas, que van más allá de un ambiente favorecedor único.

Ante una definición reduccionista, las indicaciones simplistas no tardan en llegar fieles y coherentes con al concepto inicial en cuestión, donde los fracasos terapéuticos decantan como consecuencias lógicas. Si fuese tan matemático, las cifras tenderían a disminuir y no a ascender como señalan las estadísticas.

Al hablar de obesidad no se evidencia la naturaleza compleja y misteriosa que atraviesa sus esferas físicas, psíquicas, emocionales y sociales, llevando a una minimización aprendida por quien la padece.

Como sí al quitarle valor, fuese más sencillo enfrentarla, sin embargo, esta pandemia se alimenta del desconocimiento y de la ignorancia de sus intrincados caminos.

Frente a la diversidad de razones y a la heterogeneidad de sus causas y relaciones, nos encontramos inevitablemente frente a la necesidad de reestructurar su concepto y así poder hablar de obesidades y no sólo de obesidad, denominación que no completa la pluralidad de cada caso ni de cada historia de vida particular.

