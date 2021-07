Este exquisito sándwich de pollo tuvo 6 meses de preparación: ¡sí, leíste bien!

A veces la gastronomía ofrece algunas de las historias más fascinantes que se puedan imaginar, y a continuación te contamos una de ellas. ¿De qué se trata? Del delicioso sándwich de pollo cuya preparación llevó nada más ni nada menos que ¡6 meses! Eso sí: para tranquilidad de todos, acá dejamos una receta simple para preparar este plato en un tiempo mucho menor: apenas 10 minutos. ¡A disfrutar!

Los seis meses se explican en el tiempo de elaboración de lo que lleva el sandwich. Fuente: today.com

La increíble historia del sándwich de pollo que se hizo en 6 meses

Cuando se trata de preparar una comida, una persona por lo general hace lo mismo que haría cualquiera: toma nota de los ingredientes que se necesitan para la elaboración y procede al mercado o a la tienda local para comprarlos.



No obstante, hay algunas excepciones que se destacan por seguir al pie de la letra la filosofía del “hazlo tú mismo”. Una de ellas es la de Andy George, un youtuber de Minnesota, Estados Unidos, quien tuvo la particular idea de preparar un sándwich de pollo haciéndose cargo de la elaboración previa de cada uno de los ingredientes necesarios para la receta.



Sí, tal como se lee. La idea, por una parte, le requirió algunas tareas no tan complejas, como la de armar una huerta donde plantar las verduras y el trigo para hacer la harina necesaria para el pan del sándwich.



Como es de suponerse, también hubo grandes dificultades. Por ejemplo, para hacer la sal tuvo que tomar un avión hacia la Costa Oeste del país, recoger agua del océano, hervirla durante horas y luego hornear hasta obtener el condimento en cuestión.



En línea con esto, otro de los puntos difíciles del proyecto fue cuando tuvo que sacrificar a un pollo.



Andy George. Fuente: Youtube How To Make Everything

Sándwich de 6 meses: ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos?

En total, el proceso le demandó unos 6 meses de tiempo y unos 1500 dólares de gastos, algo completamente irrisorio si se piensa en que se trata de un simple sándwich de pollo.



Respecto al resultado final del proyecto, basta con ver el video en el que Andy George prueba el plato ya terminado: su cara nos indica que el sándwich sabe bien, aunque no es tan exquisito como para justificar todo el esfuerzo realizado.





Tal como indica el medio Today, George realizó un análisis más profundo y expresó que las verduras que él mismo había cosechado eran más ricas y sabrosas que las que se compran en los puntos de venta tradicionales.



Por otra parte, la preparación casera y completa del queso y de la mayonesa también habrían influido en el resultado final.



Para finalizar, hay que decir que este youtuber estadounidense no se quedó únicamente con este proyecto. Es más, en dicha red social tiene un canal que se llama “How To Make Everything” (Cómo Hacer Todo) en el que se pueden observar varios videos de características similares.



¿Tú qué opinas? ¿Te gustaría vivir una experiencia como esta? De ser así, ¿ya sabes qué plato elegirías para hacer desde cero?



Para dudas, sugerencias de nuevos temas de cocina y comentarios, te invitamos a escribirnos a contacto@mdzol.com y responderemos a la brevedad.