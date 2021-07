¡Sin azúcar! Smoothie vegano de piña y coco

Para los fanáticos de las bebidas frescas, frutales y saludables, a continuación compartimos la receta para preparar un delicioso smoothie vegano de piña y coco. ¿Te animarías a hacerlo?



Además de no tener azúcar, en esta versión se hace a base de leche de coco, lo que convierte a este batido en una exquisita bebida vegana.



Por lo demás, la clave para su increíble sabor está en utilizar fruta fresca. En cuanto a su consistencia, este smoothie vegano ofrece una textura cremosa con la crocantez propia de las almendras y las nueces. ¡Imperdible!



Es recomendable utilizar una fruta fresca para que el batido quede más sabroso. Fuente: vitonica.com

Smoothie vegano: todo lo que hace falta

Ingredientes. Para preparar este saludable y delicioso batido frutal se requiere de:

100 ml. de leche de coco.

75 gr. de coco rallado.

10 gr. de almendras.

10 gr. de nueces.

3 rebanadas de piña o ananá.

Frutos rojos (a elección, cantidad necesaria).

En cuanto a la piña o ananá, lo más recomendable es utilizar una fruta fresca, para que el batido quede aún más sabroso y para evitar los químicos que suelen estar presentes en la versión de lata.



Por otra parte, algunos de los frutos rojos que se pueden utilizar son frutillas o fresas, cerezas y frambuesas. En cuanto a la cantidad y la variedad de los mismos, queda a consideración personal.



Cuando la mezcla presenta una consistencia más bien cremosa, el batido está casi terminado. Fuente: cocina-casera.com

¿Cómo preparar este batido a base de piña y coco paso a paso?

Elaboración. Lo primero que hay que hacer es tomar las rebanadas de piña (ya peladas y cortadas) y ponerlas en el congelador durante un par de horas. En el caso de que no se posea este tiempo, se puede reemplazar este paso utilizando un par de hielos, aunque el resultado final quizás no quede tan cremoso.



A continuación, poner la piña, la leche de coco y unos 50 gr. de coco rallado en un mismo recipiente y batir hasta obtener una mezcla homogénea. Para esto, lo más práctico es utilizar una procesadora o licuadora eléctrica.



Una vez que los ingredientes están bien distribuidos y que la mezcla presenta una consistencia más bien cremosa, el batido ya está casi terminado.



Lo único que resta hacer es servir en un recipiente, sumando la cantidad restante de coco rallado y agregando las almendras, las nueces y los frutos rojos.



¡Listo! El smoothie vegano de piña y coco ya está terminado y a punto para disfrutar. ¿Ya sabes en qué momento del día te gustaría disfrutarlo?



Este contenido se publica solo con fines informativos y no puede sustituir la labor de un profesional. Le recomendamos que consulte con su Nutricionista de confianza.



