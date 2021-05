Deliciosa sopa de pollo y vegetales casera

Cada vez que vuelve el frío nos recuerda lo rico y placentero que resulta tomar una deliciosa sopa. A continuación, compartimos la receta y todo lo que hay que saber para preparar una de forma casera a base de pollo y vegetales.



Además de un sabor exquisito, esta sopa se caracteriza por ser una enorme fuente de vitaminas y nutrientes. ¿Te animarías a probarla?



Fuente: cocina-casera.com

Sopa de pollo y vegetales casera: todo lo que se necesita

Ingredientes. Para preparar esta exquisita y nutritiva sopa se requiere de:

2 muslos de pollo.

2 papas.

2 zapallitos.

2 zanahorias.

1 cebolla.

1 batata.

1 tallo de apio.

1 rama de acelga.

1 tallo de puerro.

2 litros de agua (aproximadamente).

Sal y pimienta (a gusto personal).

Perejil (a gusto).

Fideos para sopa (opcional).

Es importante decir que para esta receta no existe una lista de ingredientes precisa, sino que la misma puede variar en función de lo que se tenga en el hogar y también de lo que se quiera comer. Lo mismo se aplica con las cantidades.



Por ejemplo, además de los muslos se pueden agregar las patas de pollo. En cuanto a los vegetales, es posible utilizar puerro, cebolla de verdeo, ajo y demás.



¿Cómo hacer la sopa de pollo y vegetales casera paso a paso?

Elaboración. Lo primero que hay que hacer para que la preparación de esta sopa sea exitosa es tener todos los ingredientes listos para su utilización.



En este sentido, hay que tener en cuenta que:

El pollo (ya sean muslos y/o patas) tiene que estar limpio y sin piel. Los vegetales deben estar bien lavados y, en aquellos que sea necesario, bien pelados. También tienen que estar cortados de forma tal que se facilite su cocción y luego su presentación en el plato. En cuanto a las piezas de pollo, se pueden usar enteras o troceadas.

Por lo demás, también hay que tener en cuenta que cada ingrediente tiene su propio tiempo de cocción, por lo que es importante no introducir todos al mismo tiempo.



Esto último no es excluyente: si se pone todo de entrada, lo que va a pasar es que algunos vegetales no tengan su consistencia característica, como es el caso de la papa.



En una olla bien grande, poner agua e introducir las piezas de pollo y las zanahorias. Luego de 5 minutos, agregar la acelga y el perejil. A continuación, poner las papas, la batata, la cebolla y todos los otros ingredientes.



Una vez que el agua rompe el hervor, bajar el fuego al mínimo y tapar la olla. Salpimentar a gusto y dejar cocinar durante al menos 40 minutos.



Transcurrido este tiempo, la sopa ya estaría lista para servir, aunque hay que decir que en este punto se presentan dos opciones. Por un lado, se puede tomar así como está, con los trozos de vegetales sólidos.



Por otro, existe la posibilidad de triturar cada una de las verduras. Esto da como resultado una sopa de mayor consistencia en cuanto a la textura, y lo que hay que hacer es retirar las verduras de la olla y llevar a una licuadora. Por último, volver a introducir en el recipiente y dejar que se cocine durante unos minutos más.





Este contenido se publica solo con fines informativos y no puede sustituir la labor de un profesional. Le recomendamos que consulte con su Nutricionista de confianza.



