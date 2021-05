Batatas fritas crujientes: paso a paso para un snack delicioso

¿Tienes ganas de probar unos snacks deliciosos y originales? Tenemos buenas noticias para ti: a continuación, compartimos la receta y todos los secretos que hay que saber para preparar unas exquisitas batatas fritas crujientes.



En cuanto a las formas en que se pueden comer, estas batatas fritas crujientes son ideales para comer con platos como hamburguesas, o bien para usar como snacks untando en aderezos y salsas. ¿Te animarías a hacerlos?

Fuente: poneteeldelantal.com

¿Qué se necesita para hacer las batatas fritas crujientes?

Ingredientes. Para preparar estos deliciosos snacks se requiere tan solo de:

2 batatas (o boniatos).

Aceite (cantidad necesaria).

Sal y pimienta (a gusto personal).

Es importante mencionar que con esta cantidad de batatas la preparación que se obtiene rinde para unas 4 personas.

Por otra parte, en esta receta se prioriza la versión más simple de este plato. Esto no quiere decir que se puedan agregar otros ingredientes, sobre todo en el plano de los condimentos. Por ejemplo, además de sal y pimienta, se puede agregar un poco de pimentón.

Batatas fritas crujientes: paso a paso

Elaboración. Lo primero que hay que hacer es lavar bien cada una de las batatas y pelarlas de tal forma que no quede ningún resto de cáscara.



Por lo demás, el secreto para que estos snacks queden de lo más crujientes está en el cortado que se hace de los tubérculos.



¿Qué es lo más recomendable? Usar el mismo pelapapas para cortar las batatas en rodajas sumamente finas. Si no se posee este instrumento, también se puede utilizar la mandolina de cocina. Lo importante es que las rebanadas de batatas queden con un grosor similar al de una hoja.



Mientras se realiza este proceso, hay que ir calentando el aceite para freír en una sartén. Una vez que ya está listo, hay que colocar las batatas de a tandas y teniendo cuidado que no se encimen entre ellas.



¿Un consejo? No hay que moverse para nada de al lado de la sartén, ni siquiera desconcentrarse. Esto se debe a que el punto preciso en que hay que retirar las batatas del aceite es cuando comienzan a presentar un tono dorado. De no sacarlas en esta instancia, rápidamente pueden tornarse oscuras, lo que significa que se quemaron.



Con las batatas fritas ya cocinadas, lo único que hay que hacer es escurrirlas y dejarlas por unos minutos en reposo sobre papel absorbente de cocina, para que larguen todo el resto de aceite que pueden tener.



¡Listo! Las batatas fritas crujientes ya están terminadas y a punto para comer. Lo ideal sería usarlas como acompañamiento de otro plato, aunque este snack es tan delicioso que se puede comer por sí solo.



