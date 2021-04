Pan dulce de Plaza Mayor: ¿se sigue elaborando todo el año?

Para alegría de todo el mundo, el restaurante Plaza Mayor continúa elaborando su tradicional pan dulce durante todo el año. En otras palabras, no es necesario esperar hasta las fiestas de fin de año para disfrutar de esta delicia de la gastronomía. A continuación, te contamos todos los detalles.

Fuente: Facebook Pan Dulce Playa Mayor (/PanDulceArgentina)

Plaza Mayor: su pan dulce y las dudas de los clientes

Quizás la confusión se deba a que el pan dulce es un producto más bien de época, que toma protagonismo solo durante las fiestas de Navidad y Año nuevo.



En general, durante estos días suelen ganar lugar en vidrieras y góndolas de supermercados, kioscos, almacenes y demás locales similares. En cuanto al que elabora el restaurante Plaza Mayor, es sabido que se forman extensas colas y que la gente incluso espera en su puerta desde mucho antes de que abra el lugar.



La única explicación posible para que se coma solamente durante las fiestas es que se trata de una cuestión de costumbres. De lo contrario, no se entiende cómo algo tan exquisito como el pan dulce pasa prácticamente al olvido durante el resto del año.



Eso sí: esto no es igual para todas las personas. Por lo que se ve, hay muchos que siguen pensando en esta delicia y, sobre todo, en la que elabora Plaza Mayor.



“¿Están haciendo el pan dulce?”. “Buenas tardes, quiero saber si hacen pan dulce así lo pasaría a retirar”. “¿Cuánto está el pan dulce?”.



Éstas y muchas más son las preguntas que se pueden observar en las redes sociales de Plaza Mayor. La respuesta de este clásico restaurante de Buenos Aires es unánime: sí, el pan dulce se sigue haciendo y no hay ningún momento del año en el que la producción se vea interrumpida.

Pan Dulce de Plaza Mayor: todo lo que hay que saber

Para todas aquellas personas que estén con ganas de comprar este pan dulce, hay varias cuestiones a tener en cuenta.



En primer lugar, hay una buena noticia: el precio del mismo sigue siendo igual al que tenía hace unos meses, al momento de las fiestas. ¿De cuánto se habla? De $1200.



El pan dulce sigue siendo el mismo: pesa aproximadamente 1 kilo y está elaborado con ingredientes de la más alta calidad.



¿Cómo hay que hacer para comprarlo? Hay que dirigirse de forma personal al mismo restaurante. Plaza Mayor se encuentra en el barrio porteño de Monserrat, más específicamente en la calle Venezuela 1399, esquina San José.



El local se encuentra abierto todos los días, incluyendo domingos y feriados, siempre en el horario de 10 a 19 hs.



En cuanto a los envíos al exterior y a otros puntos del país, los representantes del restaurante dejan en claro cuál es su situación. Ante un comentario en Facebook que pregunta por esto, dijeron:



“Nosotros no vendemos por Mercado Libre. La gente que los venden son gente que los compran en el local y los revenden, nosotros no tenemos nada que ver con ellos y ni siquiera sabemos quiénes son”.