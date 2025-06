Florinda Meza señaló que la biopic de Chespirito falsea los hechos sólo para vender

¿Cuándo sale el tercer episodio de la biopic de Chespirito?

La tercera entrega de Chespirito: sin querer queriendo estará disponible este jueves 19 en Max. El horario varía de acuerdo al país. México: 7:00 a.m. (hora del centro); Colombia: 8:00 a.m.; Ecuador: 8:00 a.m.; Venezuela: 9:00 a.m.; Perú: 8:00 a.m.; Bolivia: 9:00 a.m.; Paraguay: 10:00 a.m.; Chile: 10:00 a.m.; Argentina: 10:00 a.m.; Uruguay: 10:00 p.m. y España: 3:00 a.m. (del viernes 20)