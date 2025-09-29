Presenta:

Zaira Nara te enseña cómo llevar jeans con unos zapatos muy particulares

Con barrel jeans y botas de goma, mirá la apuesta de Zaira Nara que mezcla moda utilitaria y urbana en un solo outfit.

Mirá las fotos del look de Zaira Nara.

Zaira Nara apostó por los barrel jeans, el modelo de denim que se consolidó como tendencia gracias a su silueta amplia y redondeada, perfecto para un look desenfadado. Sin embargo, no se quedó en la fórmula conocida y sumó botas de lluvia por fuera del pantalón, un detalle bastante inesperado que elevó el conjunto.

Los barrel jeans que llevó eran de denim lavado claro, con tiro alto y una caída amplia que se ajustaba levemente en los tobillos. Este corte, también conocido como “balloon” o “pantalón barril”, da comodidad y un punto moderno que se aleja de los fits más convencionales.

Zaira los combinó con una camisa blanca clásica, anudada a la cintura para marcar la silueta. El nudo equilibró el volumen del pantalón y aportó un toque atrevido.

El punto de quiebre del look vino con el calzado, al usar unas botas de lluvia negras, robustas y llevadas por fuera del pantalón. Una decisión que rompe las reglas implícitas de este tipo de jean y que, a la vez, abraza la estética utilitaria que pisa fuerte en la moda europea.

Para cerrar el estilismo, sumó gafas de sol redondas, un accesorio que reforzó la vibra cool del conjunto.

No te pierdas las fotos del look de Zaira Nara:

zaira nara 1
El look denim de Zaira Nara.

zaira nara 2
Zaira combinó barrel jeans con botas de lluvia.

