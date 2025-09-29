Zaira Nara te enseña cómo llevar jeans con unos zapatos muy particulares

Con barrel jeans y botas de goma, mirá la apuesta de Zaira Nara que mezcla moda utilitaria y urbana en un solo outfit.

Zaira Nara apostó por los barrel jeans, el modelo de denim que se consolidó como tendencia gracias a su silueta amplia y redondeada, perfecto para un look desenfadado. Sin embargo, no se quedó en la fórmula conocida y sumó botas de lluvia por fuera del pantalón, un detalle bastante inesperado que elevó el conjunto.

Los barrel jeans que llevó eran de denim lavado claro, con tiro alto y una caída amplia que se ajustaba levemente en los tobillos. Este corte, también conocido como “balloon” o “pantalón barril”, da comodidad y un punto moderno que se aleja de los fits más convencionales.

Zaira los combinó con una camisa blanca clásica, anudada a la cintura para marcar la silueta. El nudo equilibró el volumen del pantalón y aportó un toque atrevido.

El punto de quiebre del look vino con el calzado, al usar unas botas de lluvia negras, robustas y llevadas por fuera del pantalón. Una decisión que rompe las reglas implícitas de este tipo de jean y que, a la vez, abraza la estética utilitaria que pisa fuerte en la moda europea.

Para cerrar el estilismo, sumó gafas de sol redondas, un accesorio que reforzó la vibra cool del conjunto.