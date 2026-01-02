Yoga entre cerros: una experiencia para comenzar el 2026 con energía renovada en la Reserva Divisadero Largo

La llegada de un nuevo año suele convertirse en un momento propicio para renovar hábitos, buscar equilibrio y reconectar con el bienestar personal. En esa sintonía, la Ciudad de Mendoza ofrece una actividad pensada para quienes desean iniciar el 2026 con vitalidad: “Yoga Flow Más Fluido”, un taller dinámico que se desarrollará en la Reserva Natural Divisadero Largo, uno de los escenarios naturales más impactantes del piedemonte. La actividad será el 7 de enero desde las 19.

Yoga en divisadero Cómo es hacer yoga entre cerros La propuesta invita a vivenciar una práctica de yoga fluido, donde las posturas se enlazan de manera continua y consciente, acompañadas por la respiración. El enfoque está puesto en el movimiento sostenido, la energía y la expresión corporal, lo que permite fortalecer, tonificar y mejorar la flexibilidad, al tiempo que aporta coordinación, equilibrio y concentración.

Guiada por la instructora Natalia Chacón, la actividad está diseñada para todo público, tanto para quienes ya tienen experiencia en yoga como para quienes desean acercarse por primera vez. El entorno natural -con sus senderos, formaciones rocosas y la quietud característica del lugar- se convierte en un componente esencial de la jornada. La práctica se desarrolla durante el ocaso, permitiendo observar cómo el sol se esconde entre los cerros mientras el cuerpo entra en un estado de calma y conexión profunda.

Además del trabajo físico, el taller propone un espacio para soltar tensiones, elevar la energía y experimentar una sensación de ligereza y presencia plena. La combinación de movimiento consciente y naturaleza favorece una experiencia meditativa que potencia el bienestar general.