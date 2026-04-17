Wellmind lanzó Exomind en Mendoza: la innovadora tecnología para potenciar la mente y alcanzar el bienestar

La Ciudad de Mendoza fue escenario de la presentación oficial de Exomind, una innovadora tecnología de estimulación cerebral no invasiva que propone una nueva forma de entender el bienestar mental. El lanzamiento se realizó en el salón Syrah del Park Hyatt Mendoza , ante un auditorio compuesto por invitados especiales de distintos ámbitos sociales, empresariales, culturales y políticos.

Durante la presentación, en Park Hyatt, se realizó una demostración de cómo se aplica Exomind.

Además, participaron los socios gestores de Wellmind: por Asegura-tech estuvo presente su CEO y socio, el contador Roberto Fiochi , director general de este nuevo proyecto; el Dr. Sebastián Torre , socio y director médico; y la contadora Marcela Gazali , directora comercial, quienes presentaron la visión del proyecto y el propósito de acercar a Mendoza una propuesta innovadora, con respaldo científico y mirada integral sobre el bienestar.

Entre las autoridades presentes se destacó la participación de la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado ; la diputada Griselda Petri y la titular de Pro Mendoza Patricia Giménez , quienes acompañaron la presentación de esta innovadora propuesta que integra ciencia, tecnología de vanguardia y bienestar integral.

La llegada de Exomind a la provincia se da de la mano de Wellmind , un nuevo espacio orientado al bienestar de alto nivel, que busca posicionar a Mendoza a la altura de los principales centros internacionales en rendimiento mental y equilibrio emocional.

EXOMIND WELLMIND MENDOZA PARK HYATT-23 La artista Florencia Aise, la vicegobernadora Heber Casado, Marcela Gazali y Roberto Fiochi. Milagros Lostes - MDZ

Ciencia, tecnología y bienestar integral

Wellmind surge con una visión clara: acercar a Mendoza soluciones innovadoras y avaladas científicamente para abordar problemáticas cada vez más presentes en la vida cotidiana, como el estrés crónico, el burnout, la falta de foco, el cansancio mental y los trastornos del sueño.

EXOMIND WELLMIND MENDOZA PARK HYATT-16 Florencia Aise, Marcela Gazali y Roberto Fiochi. Milagros Lostes - MDZ

“Elegimos Exomind porque es la única tecnología en el país enfocada específicamente en el bienestar mental. Hoy casi todos padecemos burnout, estrés, agotamiento y sobrecarga mental. Pensar en la cabeza, en cómo acompañar a las personas con el paso del tiempo, era clave para marcar una diferencia”, explicó Marcela Gasali durante el encuentro.

EXOMIND WELLMIND MENDOZA PARK HYATT-27 Sebastián Torre, Roberto Fiochi y Marcela Gazali, socios de Wellmind. Milagros Lostes - MDZ

Exomind: tecnología de estimulación cerebral no invasiva

Exomind es una tecnología de estimulación cerebral no invasiva que actúa directamente sobre áreas del cerebro vinculadas con la toma de decisiones, el autocontrol, la motivación, el enfoque y el equilibrio emocional.

A través de pulsos magnéticos transcraneales, el dispositivo estimula la neuroplasticidad cerebral, contribuyendo a mejorar funciones cognitivas y emocionales sin necesidad de medicación, sin dolor y sin tiempos de recuperación.

“El equipo actúa sobre la corteza cerebral y sobre los centros que regulan el estrés, el sueño y la ansiedad. Es una tecnología médica basada en desarrollos que hace años se utilizan en distintas áreas de la medicina”, explicó Roberto Fiochi.

Entre los principales beneficios de Exomind se destacan:

Mejora del enfoque, la concentración y la productividad

Reducción del estrés, la ansiedad y la sobrecarga mental

Optimización del descanso y la calidad del sueño

Incremento de la energía mental y la motivación

Mayor claridad mental y capacidad de respuesta

Acompañamiento en procesos de alto rendimiento personal y profesional

Exomind Wellmind

Milagros Lostes - MDZ

Respaldo internacional y aval científico

La tecnología Exomind es desarrollada por BTL Industries, una compañía checo-británica con más de 30 años de trayectoria y presencia en más de 80 países.

BTL es reconocida a nivel mundial por el desarrollo de equipamiento médico y estético de alta tecnología, con estudios clínicos que respaldan cada uno de sus dispositivos.

“BTL no es una empresa nueva en esta tecnología. Lleva más de 30 años desarrollando equipos basados en estimulación magnética. Lo innovador es la aplicación específica en neuroplasticidad, lanzada recientemente para el bienestar mental”, explicó Jimena Dubini, Key Account Manager de Exomind en Argentina.

Los equipos cuentan con avales internacionales como la FDA, certificaciones de la Comunidad Europea y aprobación de ANMAT, lo que garantiza estándares de seguridad y eficacia.

EXOMIND WELLMIND MENDOZA PARK HYATT-33 Jimena Dubini, Key Account Manager de Exomind en BTL. Milagros Lostes - MDZ

Cómo es el tratamiento y a quién está dirigido

El Dr. Sebastián Torre detalló que el tratamiento recomendado consta de seis sesiones por paciente, separadas cada dos o tres días, completándose en un período aproximado de entre 15 y 20 días.

“Es un tratamiento no invasivo, sin dolor y sin restricciones. Puede repetirse de forma anual o complementarse con sesiones de refuerzo, según cada caso”, explicó el médico.

No existe una edad específica para acceder al tratamiento, ya que está orientado a personas funcionales que buscan mejorar su calidad de vida, rendimiento mental y bienestar general.

“Hoy todos sufrimos estrés. Exomind puede aplicarse a cualquier persona que quiera sentirse mejor, dormir mejor y rendir más en su día a día”, señaló el director médico de Wellmind.

EXOMIND WELLMIND MENDOZA PARK HYATT-5 El Dr. Sebastián Torre se mostró feliz en el lanzamiento y explicó a los presente cómo funciona Exomind. Milagros Lostes - MDZ

La experiencia real: el testimonio de Florencia Aise

Uno de los momentos más destacados del lanzamiento fue el testimonio de la reconocida artista plástica mendocina Florencia Aise, quien compartió su experiencia personal con Exomind.

“Después de las primeras sesiones empecé a sentir una felicidad que hacía mucho no sentía. Más energía, más enfoque y muchísimas ganas de pintar, como cuando era joven”, relató.

Aise destacó que, además de mejorar su creatividad y productividad artística, notó una reducción significativa del cansancio y la ansiedad. “Antes perdía cosas todo el tiempo, me olvidaba de todo. Hoy estoy hiperenfocada, con mucha energía y, sobre todo, muy feliz. Es lo que más me gusta de esta experiencia”, afirmó.

EXOMIND WELLMIND MENDOZA PARK HYATT-10 La artista Florencia Aise. Milagros Lostes - MDZ

Una propuesta exclusiva en Mendoza

Wellmind se posiciona como una propuesta única en la provincia, orientada a quienes buscan mejorar su bienestar mental y emocional a través de herramientas innovadoras y acompañamiento profesional.

Las sesiones de Exomind se realizan en el consultorio del Dr. Sebastián Torre, ubicado en el edificio Alvear, en San Martín 6371, Carrodilla, Luján de Cuyo. Las personas interesadas pueden solicitar una consulta comunicándose al 261 306 7217.

Con la llegada de Exomind, Mendoza suma una tecnología de nivel internacional que propone comenzar el camino del bienestar desde el lugar más importante: la mente.