Vivian Wilson, la hija trans de Elon Musk, se mostró con fuerza: mirá dónde

Con apenas 21 años, Vivian Wilson se consagró como una de las revelaciones más comentadas de la New York Fashion Week. La hija transgénero de Elon Musk y Justine Wilson debutó en la pasarela con una fuerza escénica que tuvo tanto carisma como mensaje y moda en partes iguales.

Su primera aparición fue en el desfile de Alexis Bittar, donde caminó con un vestido rojo brillante y accesorios dorados, enmarcada por una banda con la inscripción “Miss South Carolina”. La propuesta, inspirada en el certamen “Miss USA 1991”, incorporó reflexiones sobre misoginia, cosificación y derechos trans. El propio diseñador agradeció la implicación de Vivian y celebró su forma de encarnar el espíritu de la colección.

Al día siguiente, se sumó a la pasarela de Prabal Gurung con un look de suéter largo blanco translúcido y vestido de punto a juego, logrando que el minimalismo del atuendo contrastara con la intensidad de su presencia. Por otro lado, en el desfile de Dauphinette, apareció enérgica con un top tipo bikini y una falda abullonada de tafetán, adornada con broches de escarabajo pintados a mano.

Su debut fue el resultado de meses de preparación y de un anhelo personal por insertarse en la moda como espacio de visibilidad y creatividad.

El look rojo y la banda "Miss South Carolina" que presentó Vivian Wilson en la pasarela.