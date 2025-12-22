Virgen del Valle y Casa Real: un momento first class para las fiestas

Las exquisiteces de Virgen del Valle se amalgaman al diseño exclusivo de las bellezas de Casa Real, en una producción que quita el aliento.

Confitería Virgen del Valle y Casa Real se unen para crear una Navidad y un fin de año llenos de ilusión y belleza: confiando en estas marcas, puedes lograr y vivir momentos únicos e inolvidables, compartidos en la calidez de los afectos.

Casa Real & Virgen Del Valle: un combo perfecto. Las exclusivas y elegantes ambientaciones de Casa Real conjugan objetos que nos remontan a antiguas Navidades tradicionales llenas de recuerdos de familias; con otros actuales y modernos, pero siempre manteniendo el buen gusto y la armonía.

Es que la característica esencial de Casa Real es la elegancia, y sus objetos de deco y ambientación son el marco ideal para disfrutar de las delicias navideñas que, como todos los años, preparan en Virgen del Valle, la confitería y patisserie que se han convertido en un clásico de los mendocinos.

Casa Real y Virgen del Valle: un momento first class Arrollados de pollo, pecetos, carré de cerdo y los inigualables sándwiches de miga como salados destacados... Y en la mesa dulce, reinan este año los panes dulces rellenos de pistacho y de Nutella al más puro estilo italiano, junto con los panettones y el emblemático budín imperial.

Las delicias de Virgen del Valle para celebrar el fin del año. Esta producción fotográfica tuvo como objetivo celebrar un gran año de trabajo, sin olvidar el equipo humano que los acompaña hace años, poniendo en valor la unión familiar, que es la base de estas empresas.