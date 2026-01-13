Video: cómo Argentina pasó del tren al automóvil en 100 años

En 1926, el ferrocarril articulaba el país. En 2026 autos, camiones y ómnibus mandan en Argentina. El cambio no fue inmediato ni natural.

La comparación entre 1926 y 2026 muestra un giro estructural en la movilidad argentina . De un país organizado por rieles ( tren ) en 100 años se pasó a otro sostenido casi exclusivamente por rutas , con consecuencias económicas, sociales y ambientales que todavía se discuten.

En 1912 se construyeron 4,3 kilómetros de túneles para el Ferrocarril Oeste (Sarmiento). Foto: Pixabay.

En 1926, Argentina tenía más de 40.000 kilómetros de vías ferroviarias , una de las redes más extensas del mundo . El tren era el principal medio para transportar pasajeros, granos y hacienda, y conectaba ciudades, pueblos y puertos.

El automóvil existía, pero no competía con el tren . Con unos 300.000 vehículos en circulación, su uso era urbano, recreativo o turístico. Mirá el video:

La ruptura llegó en los años 30. La Ley Nacional de Vialidad (1932) creó un fondo permanente financiado por el impuesto a la nafta y permitió construir rutas de forma sistemática. Muchas se trazaron en paralelo a los ferrocarriles, generando una competencia directa.

Camiones y ómnibus dejaron de complementar al tren y comenzaron a disputarle cargas y pasajeros.

Del reparto modal al dominio del camión

A lo largo del siglo XX, la red ferroviaria se redujo y perdió centralidad, mientras la red vial creció sin pausa. En 2026, Argentina cuenta con más de 230.000 km de rutas y caminos, pero solo unos 18.000 km de vías operativas.

En 2026:

El camión transporta cerca del 90% de las cargas internas.

El tren mueve menos del 5%

Más del 85% de los viajes interurbanos se hacen por rutas.

Más autos, más costos

El parque automotor pasó de 300.000 vehículos en 1926 a más de 15 millones en 2026. El modelo vial implica mayores costos logísticos, congestión, dependencia energética y mayor impacto ambiental.

Paradójicamente, el tren es entre tres y cinco veces más eficiente que el camión por tonelada transportada.

El automóvil no desplazó al tren de inmediato, pero la política vial del siglo XX cambió para siempre la movilidad argentina. Hoy, el rol del ferrocarril vuelve a discutirse como parte de un sistema más equilibrado.