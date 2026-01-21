Valentino Garavani: la vida de un emperador de la moda

Conocé la historia de Valentino Garavani, el diseñador que vistió a reinas y estrellas, y que definió el glamour del siglo XX.

La moda perdió a una de sus figuras más imponentes. Valentino Garavani, el diseñador que definió el glamour de la alta costura durante más de medio siglo, murió el lunes en su casa de Roma a los 93 años. La noticia fue anunciada por la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti y marcó el cierre de una era irrepetible para la industria.

El adiós a un emperador de la moda. Apodado "el último emperador" y "el jeque de lo chic", Valentino había fundado su firma en 1959 y, desde entonces, construyó un universo propio donde la elegancia fue ley. "En Italia está el papa y está Valentino", había dicho Walter Veltroni, resumiendo el lugar simbólico que ocupó el diseñador en la cultura italiana.

Valentino no solo vistió a princesas, primeras damas y estrellas de Hollywood, sino que también se convirtió en uno de ellos. Jacqueline Kennedy, Farah Diba, Elizabeth Taylor, Julia Roberts y Cate Blanchett fueron solo algunas de las mujeres que llevaron sus creaciones en momentos históricos.

Valentino Garavani Un legado que marcó generaciones. Su estilo se sostuvo sobre los vestidos de cóctel impecables, vestidos de noche glamurosos y, por supuesto, el rojo Valentino, convertido en una marca registrada. “El rojo será mi color de la suerte”, había afirmado, consciente del poder simbólico que ese tono tendría en su legado.

"El rojo será mi color de la suerte". Junto a Giancarlo Giammetti, su socio y compañero de vida, logró que la moda italiana ingresara al exclusivo círculo de la alta costura parisina y allanó el camino para generaciones posteriores. Mientras Garavani diseñaba, Giammetti protegía la visión y hacía posible el imperio.