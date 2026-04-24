Una tela que se limpia solo con agua: el avance que podría cambiar la forma de lavar ropa

Lavar la ropa sin detergente, solo con agua, parecía hasta hace poco una idea más cercana a la ciencia ficción que a la vida cotidiana. Sin embargo, un equipo de científicos acaba de dar un paso decisivo en esa dirección con el desarrollo de un innovador recubrimiento textil capaz de repeler la suciedad antes de que se adhiera a las fibras. El avance no solo promete transformar los hábitos domésticos, sino también reducir de manera significativa el impacto ambiental asociado al lavado de prendas.

La investigación fue llevada adelante por especialistas de la Universidad del Sudeste de Nanjing, quienes diseñaron una tecnología basada en la aplicación de múltiples capas de polímeros sobre distintos tipos de telas. El resultado es un tejido que puede limpiarse eficazmente con un simple enjuague de agua, sin necesidad de detergentes ni productos químicos adicionales.

El problema que buscan resolver no es menor. Según advierten diversos estudios difundidos por portales científicos como Phys.org, una gran parte de los detergentes domésticos termina en ríos, lagos y océanos. Aun cuando las aguas residuales atraviesan plantas de tratamiento, muchos de sus compuestos persisten, alteran los ecosistemas acuáticos y afectan la biodiversidad. Frente a este escenario, la posibilidad de prescindir de detergentes representa un cambio profundo en términos ambientales.

La clave del desarrollo está en un recubrimiento creado mediante pulverización sucesiva de dos polímeros: cloruro de polidialildimetilamonio (PDADMAC) y ácido polivinilsulfónico. Al alternarse capa tras capa, estos compuestos forman una estructura estable que cubre la superficie del tejido. Lejos de actuar desprendiendo la suciedad una vez adherida, el sistema apunta a evitar que la mugre se fije desde un primer momento.

“La superficie queda densamente cargada, lo que permite estabilizar una capa de hidratación muy robusta”, explicó Chongling Cheng, uno de los autores del estudio, en declaraciones a Chemical & Engineering News, publicación semanal de la American Chemical Society. Esa delgada película de agua actúa como un verdadero escudo: funciona como barrera física y energética, dificultando que las partículas de suciedad, grasa o microorganismos encuentren un punto donde adherirse.

ropa tendida

Pruebas con resultados alentadores

Uno de los aspectos más destacados del recubrimiento es su versatilidad. A diferencia de tecnologías anteriores basadas en fotocatálisis -que requieren luz solar intensa para ser efectivas-, esta tela funciona tanto en la oscuridad como bajo iluminación natural. Además, mantiene su eficacia incluso cuando se seca, ya que las moléculas quedan fijadas en una configuración estable durante el proceso de aplicación.

Las pruebas de laboratorio arrojaron resultados alentadores. El recubrimiento demostró su efectividad en telas de algodón, seda y poliéster, eliminando manchas de alimentos, residuos aceitosos, bacterias y hongos con un simple lavado con agua. Como beneficio adicional, los investigadores observaron propiedades antimicrobianas y la capacidad del material para unirse a microplásticos, reduciendo su liberación al ambiente durante el lavado.

Si bien todavía se trata de un desarrollo en etapa experimental, los especialistas coinciden en que el potencial es enorme. De escalarse a nivel industrial, esta tecnología podría modificar prácticas cotidianas profundamente arraigadas, disminuir el consumo de productos químicos y contribuir a una relación más sostenible con el agua y el entorno.