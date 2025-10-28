Una tarde enredada: delicias, tendencias, estilo Capri y glam

El domingo no solo hubo elecciones, sino también una tarde de celebración. Agustín Ríos y Franco Gómez Merfa son los que llevan adelante Enrredados , una peluquería que en Mendoza sorprende y arrasa: es de las más buscadas, y su éxito no para de crecer.

Como agradecimiento a sus clientas más fieles, los jóvenes emprendedores ofrecieron una tarde especial colmada de sorpresas, delicias, y hasta un momento de aprendizaje. "Nuestro fin siempre es que la clienta se sienta acompañada y cuidada, por eso este concepto de puertas adentro, de intimidad que siempre hemos custodiado. Hemos inaugurado nuestro segundo piso, en el que se brindarán nuevos servicios", contó Agustín a MDZ .

Tanto Agustín como Franco oficiaron de anfitriones de esta hermosa tarde de amigos, en la que recibieron una a una a todas las invitadas, saludándolas y agradeciéndoles por asistir.

Una increíble barra de Beats Bar dominó la escena, con la particularidad de que los tragos tenían nombres pensados especialmente para ser congruentes con el evento. De hecho, hasta los sorbetes estaban customizados con la marca.

Entre las sorpresas se destacó la presencia de una tarotista que fue verdaderamente la sensación de la jornada: ¡todas querían visitarla! Además, la tatuadora Candelaria F estuvo realizando mini tatuajes para todas las que se animaran a irse con una marca especial.

Los sorteos y los regalos estuvieron verdaderamente a la orden del día. "¡No puedo creer el nivel de los premios! ¡Son espectaculares! ¡Me gané productos increíbles!", comentó una de las afortunadas ganadoras a MDZ. "Yo me llevé productos Kerastase: estoy feliz!", dijo otra. Algunas se ganaron planchitas para el pelo, secadores, y el premio más increíble fue un año de peluquería gratis.

Las delicias degustadas no se quedaron atrás: las mesas conformadas por La Charcuterie fueron aplaudidas por todos, así como las maravillas dulces de la chef Carla Catracchia.

El momento principal fue la presentación de Max Jara, uno de los estilistas del momento, quien tuvo a cargo una charla distendida y muy entretenida sobre tendencias, cuidado, nuevos colores de pelo, cortes, etc.

Una novedad espectacular

Agustín y Franco aprovecharon el momento para contar a todas las clientas que hay un nuevo servicio en el salón. Los chicos presentaron Great Lengths, extensiones de cabello 100% natural para todas aquellas mujeres que desean añadir largo, volumen o un toque de color a su melena.

"Con Great Lengths podrás transformar tu look de manera natural, jugar con diferentes tonalidades y lograr una cabellera espectacular, sana y llena de movimiento", explicaron.

"Así es que se tienen que animar a descubrir la magia de las extensiones premium y lucir el cabello con el que siempre soñaron", comentaron Agus y Franco a las presentes.

Tips, tendencias y el concepto de belleza hoy

Max Jara es uno de los estilistas y peluqueros más reconocidos de la Argentina. El comenzó su carrera como todo un emprendedor casi adolescente, cuando con apenas tres lustros decidió que algo que comenzó como un hobby -adoraba peinar a sus parientas mujeres- se transformaría en un trabajo por necesidad, para ayudar a la economía familiar. Fue así que se acercó a una peluquería de su barrio en Posadas, Misiones, y se ofreció como aprendiz y ayudante.

Hoy su minimalista espacio, en pleno Palermo Hollywood, es uno de los más concurridos por mujeres de todo tipo: desde empresarias hasta artistas, deportistas, chicas jóvenes y señoras de la alta sociedad. Todas destacan el trato colmado de alegría, calidez y buena energía de Jara.

"Estoy muy feliz de estar en Mendoza. La verdad es que recibí de manera muy grata la invitación de los chicos de Enrredados. Es un placer ser convocado para compartir mi experiencia, y más alegría me da cuando se trata de jóvenes emprendedores y trabajadores que apuestan a sus provincias: yo también soy del interior, y me da orgullo.

"Por supuesto, de más está decirte que Mendoza me encanta... y el proyecto de Enrredados es espectacular", comentó con alegría Max.

A la hora de charlar sobre el mundo de hoy en cuanto a estética, el profesional coincidió con Agustín Ríos, responsable de Enrredados, en que es un momento en que se valora mucho más lo natural y orgánico. La fluidez, descartar lo cargado, y la vibra relajada son la tendencia. "El mundo de la belleza en sí, en los últimos años ha tenido un revés muy importante. Creo que a partir de la pandemia todos nos hemos vuelto mucho más puntillosos en el plano del cuidado, en el plano de la naturalidad".

"Yo soy un peluquero que propone eso en mis clientas, más allá de las tendencias, de las pasarelas o del mundo del glamour o de la televisión. Hay que apostar a nuevos cuidados, a líneas que le puedan dar a la clienta nuevas versiones y maneras de tratar con amor al pelo. Como embajador de diferentes marcas de uso natural, -muchas que los chicos de Enrredados trabajan en su salón- veo muy importante eso. El profesional debe tener herramientas, en el salón, para que las mujeres y los hombres que se acercan conozcan estas líneas más eco friendly, más naturales, y así aprendan una nueva manera de cuidarse".

Finalmente, le pedimos a Max, a Agustín y a Franco que nos den tips infalibles para este verano, tanto para mujeres como para varones, en cuanto al cuidado del cabello, y los tres coincidieron en que "es un momento en que el pelo sufre por el sol, por las piletas y la playa, el agua salada o con cloro, etc., por lo cual lo ideal es arrancar el verano con un buen tratamiento de fortificación. Cuando hablamos de fortificación estamos hablando de un blindaje que nosotros podemos darle a nuestro cabello a partir de la preparación, por ejemplo, con el tratamiento único de la línea Olaplex".

"Un tratamiento de fortificación es el ítem fundamental para todas las mujeres en verano, tengan o no color en el pelo, porque ayuda a que la calidad del cabello se mantenga primeramente. Obviamente que si tienen trabajos de mecha, si son rubias, esto es más importante todavía".

"Otro gran tip es que aprendan a utilizar acondicionadores en spray, libres de sulfato y parabeno. También líneas libres de alcohol. Y que también aprendan a que la rutina del cabello es tan importante como la skin care, por eso se habla mucho de hair care, que simplemente tiene que ver con tener dos o tres productos aliados para poder utilizarlos en sus rutinas diarias de cuidado", cerraron.

