Una cena para brindar y hablar de estrategias, federalismo y futuro

Asinmet celebró fin de año con una cena y asistieron referentes del sector público y privado. En la nota, los pormenores de la reunión y todas las fotos.

En la nota, los detalles y la galería de fotos, al final.

La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) presentó su informe “Estrategia, Federalismo y Futuro”. En el marco del Foro Regional Industrial y de la Cena del 81° aniversario de ASINMET, se profundizó sobre la situación del sector y se trazó una hoja de ruta para recuperar competitividad en un contexto global cada vez más exigente.

A la cena asistió el presidente de ADIMRA, Elio Del Re, y los principales directivos de esta importante cámara nacional. Además de los socios se ASINMET y referentes de las principales industrias locales, también estuvieron presentes funcionarios públicos entre los que se destacó el gobernador Alfredo Cornejo. “ASINMET es una cámara muy importante para la producción de Mendoza”, dijo el mandatario quien agregó que ha tenido asistencia casi perfecta en este tradicional.

Además, estuvieron los intendentes de Guaymallén, Marcos Calvente, de Luján, Esteban Allasino, y de Godoy Cruz, Diego Costarelli. Del evento participaron el subsecretario de Industria Comercio y Logística –Alfredo Marengo- y referentes de distintas cámaras empresarias, y otros funcionarios provinciales. ASINMET entregó diversas distinciones y firmó un convenio para comenzar a formar parte del Plan Pilares. Este hito se suma al clúster minero del que ASINMET ha sido uno de los principales impulsores.