Presenta:

Estilo

|

Cena

Una cena para brindar y hablar de estrategias, federalismo y futuro

Asinmet celebró fin de año con una cena y asistieron referentes del sector público y privado. En la nota, los pormenores de la reunión y todas las fotos.

MDZ Sociales

En la nota, los detalles y la galería de fotos, al final.

En la nota, los detalles y la galería de fotos, al final.

La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) presentó su informe “Estrategia, Federalismo y Futuro”. En el marco del Foro Regional Industrial y de la Cena del 81° aniversario de ASINMET, se profundizó sobre la situación del sector y se trazó una hoja de ruta para recuperar competitividad en un contexto global cada vez más exigente.

A la cena asistió el presidente de ADIMRA, Elio Del Re, y los principales directivos de esta importante cámara nacional. Además de los socios se ASINMET y referentes de las principales industrias locales, también estuvieron presentes funcionarios públicos entre los que se destacó el gobernador Alfredo Cornejo. “ASINMET es una cámara muy importante para la producción de Mendoza”, dijo el mandatario quien agregó que ha tenido asistencia casi perfecta en este tradicional.

Te Podría Interesar

Además, estuvieron los intendentes de Guaymallén, Marcos Calvente, de Luján, Esteban Allasino, y de Godoy Cruz, Diego Costarelli. Del evento participaron el subsecretario de Industria Comercio y Logística –Alfredo Marengo- y referentes de distintas cámaras empresarias, y otros funcionarios provinciales. ASINMET entregó diversas distinciones y firmó un convenio para comenzar a formar parte del Plan Pilares. Este hito se suma al clúster minero del que ASINMET ha sido uno de los principales impulsores.

A continuación, la galería de Sociales:

Foto 2
Fabián Solís, Alfredo Cornejo y Elio Del Re.

Fabián Solís, Alfredo Cornejo y Elio Del Re.

Foto 4
Juan Pablo Miguel, Silvina Berro, Florencia De Ondarra de la UNCuyo con Walter Pavón de Bodegas de Argentina.

Juan Pablo Miguel, Silvina Berro, Florencia De Ondarra de la UNCuyo con Walter Pavón de Bodegas de Argentina.

Foto 5
La Senadora provincial Fernanda Sanadín, la diputada electa Juana Allende, Fabián Solís -presidente de Asinmet-, la diputada electa Melisa Martínez Malanca y Tomás Navarro -Asinmet Joven-.

La Senadora provincial Fernanda Sanadín, la diputada electa Juana Allende, Fabián Solís -presidente de Asinmet-, la diputada electa Melisa Martínez Malanca y Tomás Navarro -Asinmet Joven-.

Foto 1
La comisión directiva de ASINMET y ADIMRA junto al gobernador de Mendoza y funcionarios provinciales.

La comisión directiva de ASINMET y ADIMRA junto al gobernador de Mendoza y funcionarios provinciales.

Foto 3
El equipo de la Asociación de Empresarios del Rodríguez Peña (Aderpe) acompañó a los metalúrgicos en celebración.

El equipo de la Asociación de Empresarios del Rodríguez Peña (Aderpe) acompañó a los metalúrgicos en celebración.

Foto 6
Milca Galat, Carina Vianucci Patricia Velázquez y Luis Baratti.

Milca Galat, Carina Vianucci Patricia Velázquez y Luis Baratti.

Foto 7
Manuel Sánchez -Secretario de Energía y Minería-, Facundo Cerminaro -director de Seralfa-, Esteban Allasino, Fabián Mauri y Daniel Córdoba.

Manuel Sánchez -Secretario de Energía y Minería-, Facundo Cerminaro -director de Seralfa-, Esteban Allasino, Fabián Mauri y Daniel Córdoba.

Foto 8
Parte del equipo que trabaja en el centro de Asinmet.

Parte del equipo que trabaja en el centro de Asinmet.

Foto 9
Julio Totero, Fabián Solís y Manuel Ponce.

Julio Totero, Fabián Solís y Manuel Ponce.

Foto 10
Alberto Carletti, Franco Totero, Rodolfo Giro y Analía Zugasti.

Alberto Carletti, Franco Totero, Rodolfo Giro y Analía Zugasti.

Foto 12
La Comisión Directiva y el equipo de ASINMET.

La Comisión Directiva y el equipo de ASINMET.

Archivado en

Notas Relacionadas