Un encuentro para volver a una misma: bienestar y liderazgo femenino en Rivadavia

En un contexto donde el ritmo cotidiano suele dejar poco espacio para la pausa y la reflexión personal, Rivadavia será escenario de una propuesta que busca justamente lo contrario: frenar, mirar hacia adentro y volver a conectar con lo esencial. El próximo sábado 28 , el Cine Teatro Ducal abrirá sus puertas para un encuentro gratuito destinado exclusivamente a mujeres, pensado como una experiencia de crecimiento personal, bienestar y desarrollo integral: "Potencial Femenino en Acción".

La jornada se desarrollará de 16 a 20 en el primer piso del emblemático espacio cultural y propone un abordaje amplio, que combina herramientas de coaching, liderazgo , introspección y hábitos saludables. Lejos de una charla tradicional, el encuentro apunta a generar un espacio de intercambio, reflexión y aprendizaje práctico, donde cada participante pueda llevarse recursos concretos para su vida cotidiana y sus proyectos personales.

El evento estará a cargo de tres profesionales con trayectoria en el acompañamiento de procesos personales y de desarrollo humano. Una de ellas es Micaela Arboleda , coach y mentora especializada en potencial humano, quien brindará herramientas de organización, planificación y liderazgo. Su propuesta estará enfocada en ayudar a las asistentes a ordenar ideas, clarificar objetivos y transformar proyectos -personales o profesionales- en acciones concretas y sostenibles en el tiempo.

A su lado estará Gabriela Garrido , coach holística especializada en el acompañamiento de mujeres. Su aporte estará centrado en dinámicas de introspección y autoconocimiento, con el objetivo de que las participantes puedan reconectar con su esencia, identificar sus deseos genuinos y comenzar a tomar decisiones alineadas con aquello que realmente quieren para sus vidas.

El equipo se completa con Estefanía Piovesan , coach en salud y bienestar, quien abordará la importancia de los hábitos saludables como base para cualquier proceso de crecimiento personal. Alimentación, descanso, gestión del estrés y autocuidado serán algunos de los ejes que atravesarán su intervención, poniendo en valor el cuidado del cuerpo como parte fundamental del bienestar integral.

Espacio para emprendendoras

Más allá de los contenidos teóricos y prácticos, el encuentro busca construir una experiencia colectiva. Uno de los momentos destacados será el espacio destinado a emprendedoras locales, pensado para visibilizar proyectos, generar redes y fomentar la colaboración entre mujeres de la comunidad. Este segmento apunta a potenciar ideas, compartir experiencias y fortalecer vínculos, entendiendo que el crecimiento personal también se nutre del encuentro con otras.

La propuesta se completa con sorteos en vivo durante toda la jornada, sumando un componente lúdico y distendido a una experiencia que combina aprendizaje, inspiración y disfrute. El objetivo central es que cada mujer pueda regalarse un tiempo de calidad para sí misma, lejos de las exigencias diarias, en un entorno cuidado y acompañada por profesionales.

El encuentro se realizará en el primer piso del Cine Teatro Ducal, ubicado en Lavalle 740, Rivadavia. La entrada es gratuita, aunque los cupos son limitados, por lo que se requiere inscripción previa. Esta modalidad busca garantizar un espacio cómodo y personalizado, que permita una participación activa y cercana.

Pensado como un punto de partida más que como un cierre, el evento invita a las mujeres a reencontrarse consigo mismas, escuchar sus necesidades y comenzar a construir un camino más consciente y alineado con sus propios deseos. En tiempos donde el bienestar se vuelve una prioridad, esta propuesta se presenta como una oportunidad concreta para detenerse, reflexionar y dar el primer paso hacia una transformación personal.