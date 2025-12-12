Turrón crocante de maní casero: receta rápida y económica para la mesa navideña
La receta del dulce clásico y fácil de preparar que mezcla caramelo, miel y maní para lograr un bocadito crocante súper rico.
El turrón crocante de maní siempre ocupa un lugar especial en las mesas navideñas argentinas. Es uno de esos clásicos que parece difícil, pero se resuelve en minutos y con muy pocos ingredientes. Sin dudas, una receta infaltable para tener qué picar después del brindis, para sumar a la bandeja navideña o simplemente para tener a mano en los días previos a la fiesta.
Ingredientes
-
300 g de maní tostado
250 g de azúcar
3 cdas de miel
1 cda de manteca
Pizca de sal
Paso a paso de la receta
-
Colocá el azúcar en una olla y derretilo a fuego medio hasta obtener un caramelo ámbar.
Agregá la miel y mezclá bien, cuidando las burbujas.
Incorporá el maní y la manteca, revolviendo para cubrir completamente.
Volcá la mezcla sobre una placa enmantecada o papel manteca.
Aplaná con una espátula para darle grosor parejo.
Dejá enfriar 30 minutos.
Cortá en rectángulos ¡y listo!