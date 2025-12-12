Presenta:

Turrón crocante de maní casero: receta rápida y económica para la mesa navideña

La receta del dulce clásico y fácil de preparar que mezcla caramelo, miel y maní para lograr un bocadito crocante súper rico.

MDZ Estilo

Turrón navideño de maní paso a paso.

Hogarmanía/Cocinatis - www.cocinatis.com/receta

El turrón crocante de maní siempre ocupa un lugar especial en las mesas navideñas argentinas. Es uno de esos clásicos que parece difícil, pero se resuelve en minutos y con muy pocos ingredientes. Sin dudas, una receta infaltable para tener qué picar después del brindis, para sumar a la bandeja navideña o simplemente para tener a mano en los días previos a la fiesta.

Ingredientes

  • 300 g de maní tostado

  • 250 g de azúcar

  • 3 cdas de miel

  • 1 cda de manteca

  • Pizca de sal

turron-mani-casero
Cómo hacer turrón de maní casero.

Paso a paso de la receta

  • Colocá el azúcar en una olla y derretilo a fuego medio hasta obtener un caramelo ámbar.

  • Agregá la miel y mezclá bien, cuidando las burbujas.

  • Incorporá el maní y la manteca, revolviendo para cubrir completamente.

  • Volcá la mezcla sobre una placa enmantecada o papel manteca.

  • Aplaná con una espátula para darle grosor parejo.

  • Dejá enfriar 30 minutos.

  • Cortá en rectángulos ¡y listo!

