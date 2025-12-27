Tres playas de Buenos Aires que vale la pena conocer este verano

Cuando llega el verano , gran parte del turismo se concentra en los balnearios más famosos de la costa atlántica . Sombrillas alineadas, música alta y playas colmadas son la postal habitual de la temporada alta en muchos destinos clásicos. Sin embargo, Buenos Aires tiene playas que ofrecen una experiencia muy distinta.

Son costas extensas, abiertas y con mucha menos intervención, donde el horizonte se pierde en el mar y el ritmo invita a bajar un cambio. Allí, caminar varios kilómetros por la arena o pasar el día en silencio sigue siendo posible.

Para quienes buscan mar, naturaleza y tranquilidad, estas playas de Buenos Aires valen realmente la pena para conocer este verano y se presentan como una alternativa ideal a los destinos más concurridos.

Arenas Verdes es una de las playas más agrestes y tranquilas de la provincia. Ubicada cerca de Necochea, se caracteriza por su extensa franja de arena, médanos y un entorno natural casi intacto.

Es ideal para largas caminatas, descanso total y actividades al aire libre como pesca o sandboard. Incluso en plena temporada, la amplitud de la playa permite disfrutar del mar sin aglomeraciones .

Mirá los paisajes que ofrece Arenas Verdes

Arenas Verdes playa Instagram @arenas.verdes

Balneario Orense

En el partido de Tres Arroyos, Balneario Orense ofrece más de 20 kilómetros de playas abiertas y poco explotadas. Es uno de los rincones menos conocidos del sur bonaerense, con muy pocos habitantes permanentes.

El mar abierto, el viento constante y el silencio convierten a esta playa en un destino perfecto para quienes buscan desconexión y naturaleza pura, lejos del turismo masivo.

Esta playa está al sur de Buenos Aires Foto: Balneario Orense Esta playa está al sur de Buenos Aires. Balneario Orense

Claromecó

Claromecó es un clásico que todavía conserva sectores amplios y tranquilos, especialmente en la zona de Dunamar. Allí, las playas son largas, abiertas y rodeadas de bosque, lo que genera un paisaje distinto dentro de la costa bonaerense.

Combina buenos servicios con espacio y calma, ideal para quienes quieren comodidad sin resignar playas extensas y caminatas junto al mar.