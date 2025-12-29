Verano en Buenos Aires: el Gobierno porteño activó 82 refugios climáticos para enfrentar el calor

Ante una semana marcada por temperaturas extremas, la Ciudad de Buenos Aires fue incluida en alerta naranja por el Servicio Meteorológico Nacional. Para mitigar los efectos del calor extremo , el Gobierno porteño puso a disposición 82 refugios climáticos distribuidos en distintos barrios, pensados para brindar descanso y alivio térmico a la población.

El verano se instaló con fuerza en la Ciudad de Buenos Aires y las altas temperaturas se convirtieron en una preocupación concreta para la salud pública. El Servicio Meteorológico Nacional elevó el nivel de alerta a naranja debido a registros térmicos que podrían resultar peligrosos, especialmente para los grupos de riesgo como niños pequeños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Frente a este escenario, el Gobierno porteño reforzó su red de refugios climáticos, una política pública que ya funciona desde hace dos años y que busca ofrecer espacios seguros, frescos y accesibles donde los vecinos puedan protegerse del calor, hidratarse y retomar luego sus actividades cotidianas. Actualmente, son 82 los puntos habilitados en toda la Ciudad.

Los refugios climáticos funcionan en edificios públicos que cuentan con aire acondicionado o que, por sus características edilicias, mantienen temperaturas más bajas que el exterior. Entre ellos se destacan centros culturales, museos, bibliotecas y escuelas. Algunos ejemplos son la Usina del Arte, ubicada en el barrio de La Boca, y el Museo de Arte Popular José Hernández, en Palermo, espacios que permanecen abiertos al público durante las jornadas de calor extremo .

Además de los refugios en espacios cerrados, la red incluye lugares al aire libre que se caracterizan por una amplia cobertura vegetal y abundante sombra. Estos sitios permiten disminuir la sensación térmica y ofrecen una alternativa para quienes prefieren permanecer en contacto con la naturaleza. Entre los más concurridos se encuentran el Jardín Botánico Carlos Thays y el Ecoparque, ambos con senderos arbolados y áreas de descanso.

El listado completo de refugios climáticos puede consultarse en el mapa interactivo disponible en el sitio oficial del Gobierno porteño o a través de Boti, el chatbot de la Ciudad, que permite conocer el punto más cercano según la ubicación del usuario.

Un programa de prevención cada vez más amplio

El programa de refugios climáticos comenzó con el Jardín Botánico como primer espacio de referencia y luego se amplió progresivamente. Con el paso del tiempo se incorporaron sitios emblemáticos como el Centro Cultural San Martín, el Museo Larreta y el Museo de Arte Moderno, entre otros. Hoy, la red alcanza los 82 espacios distribuidos de manera estratégica para cubrir todas las comunas porteñas.

Desde el Ejecutivo local remarcan que estos lugares están pensados para el descanso y la prevención, pero no brindan asistencia médica. Por ese motivo, ante síntomas compatibles con un golpe de calor —como mareos, dolor de cabeza, náuseas, deshidratación o malestar general— se recomienda concurrir al centro de salud más cercano o solicitar atención inmediata al SAME llamando al 107.

Refuerzo de emergencias y recomendaciones clave

En paralelo a la habilitación de los refugios, la Ciudad dispuso el refuerzo de los equipos de emergencia, incluyendo SAME, Bomberos y Defensa Civil, con el objetivo de reducir riesgos y dar respuesta rápida ante cualquier incidente. También se implementaron guardias preventivas ante posibles cortes de suministro eléctrico en puntos críticos, mediante el uso de generadores propios.

Las autoridades porteñas reiteraron una serie de recomendaciones para atravesar los días de calor intenso de manera segura:

Mantener una hidratación constante, incluso antes de sentir sed.

Evitar la exposición directa al sol entre las 10 y las 17 horas.

Usar ropa liviana, holgada y de colores claros.

Priorizar alimentos frescos, como frutas y verduras.

Permanecer en espacios frescos o con sombra y realizar pausas frecuentes.

Realizar actividad física en horarios de menor temperatura, como temprano por la mañana o al atardecer.

Con estas medidas, el Gobierno de la Ciudad busca reducir el impacto de las altas temperaturas y garantizar espacios de cuidado accesibles para toda la población durante los días más exigentes del verano.