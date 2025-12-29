Verano: dónde conviene ubicar el aire acondicionado para que enfríe toda la casa y ahorre energía

Colocar el aire acondicionado parece una decisión simple, pero puede tener una profunda influencia en su eficiencia y efectividad.

Todo lo que tienes que saber sobr tu aire acondicionado. Foto: Freepik

El aire acondicionado se vuelve el protagonista de muchos hogares en verano porque combate las altas temperaturas. La mayoría lo escoge porque crea un ambiente fresco y es fácil de instalar. Sin embargo, su colocación es un factor que se pasa por alto sin saber cómo afecta su eficiencia.

La ubicación del aire acondicionado afecta la distribución del aire en la habitación, por eso se recomienda escoger un espacio donde las brisa fría puede llegar de manera uniforme a todo el hogar y que sus rendijas no sean tapadas por algún mueble.

Aires Acondicionados Samsung - Interna 1 Dónde instalar el aire acondicionado. Archivo. Todo lo que tienes que saber sobre el aire acondicionado En principio, el aire tiene que instalarse a una altura moderada para que el aire frío baje. La recomendación general es que la unidad se coloque a 2.1 o 2.5 metros del suelo, lo que proporciona un enfriamiento eficaz sin causar incomodidad a las personas que se encuentran en la habitación.

A su vez, es imprescindible que evites colocarlo en lugares que reciben luz solar directa. El sol calienta la unidad y lo obliga a gastar más energía para enfriar la habitación. Por eso se aconseja alejar el aire y su equipo externo de la luz solar.

Es mejor enfriar la habitación y luego apagar el aire acondicionado para dormir Foto: Shutterstock La clave para enfriar todo el hogar en verano. Shutterstock Tampoco es recomendable instalar el aire acondicionado cerca de un televisor u otros aparatos electrónicos. La brisa fría del aire puede causar condensación en los aparatos y dañarlos definitivamente.