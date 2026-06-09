Todos los sociales de una fiesta en donde ABBA hizo delirar a los que dijeron presente

La nostalgia disco y pop se apoderó de la capital mendocina. El esperado show de ABBA en Mendoza revivió los himnos dorados de la agrupación sueca en una velada donde la música unió a distintas generaciones. Con una sala colmada, el público disfrutó de un recorrido sonoro inolvidable que hizo vibrar el microcentro.

El Teatro Mendoza lució prácticamente lleno la noche del pasado viernes. Los espectadores no vacilaron en ovacionar y entonar cada una de las melodías que marcaron la adolescencia de los más grandes y que hoy conquistan a las nuevas audiencias. La inmortal obra de la banda sueca de música pop, integrado por Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid (Frida) Lyngstad, demostró que mantiene intacta su capacidad de seguir moviendo a entusiastas, fans y curiosos.

El público mendocino aportó energía y entusiasmo en el show de ABBA Experience en Mendoza.

La puesta se destacó por un ensamble musical de alta calidad, integrado por más de una decena de intérpretes. Las jóvenes voces principales de Victoria Zárraga y Lara Díaz lideraron el escenario con total frescura, respaldadas por los teclados de Adrián Muñoz y David Gologorsky, la guitarra de Edgardo Povez, la batería de Pablo Sánchez, la percusión de Ariel González y el bajo de Rubén Barolo. La instrumentación sumó el aporte de Juan Pablo Bruno en saxofón, Cristian Polito Antchagno en trompeta y Alejandro Weber en flauta, junto a los coros de Gema, Analía, Tomás y Alejo.

Las vocalistas lucieron una cuidada recreación de los icónicos trajes blancos con estampas de gatos en azul y amarillo y botas blancas que originalmente fue diseñado por Owe Sandström, el responsable de crear los looks más recordados y característicos de la banda sueca. Sobre el final ultra bailable desplegaron un inesperado cambio de look del mismo estilo, compuesto por dos vestidos en colores plenos, uno azul y otro rojo de mangas amplias. La banda también lució atuendos blancos, evocando el lineamiento estético que identificó siempre a ABBA y sus músicos en los shows en vivo.

Postales de una noche nostálgica: vibraron los espectadores que asistieron al show homenaje dedicado a la legendaria banda sueca.

abba portada definitiva.jpg La música de ABBA inundó el teatro Mendoza de la mano de impecables músicos y cantantes mendocinos. Foto: Archivo MDZ

El clímax de la noche transformó el espacio en una auténtica celebración bailable. Las chicas arengaron a la concurrencia a abandonar sus butacas para sumarse al ritmo de creaciones emblemáticas como “Gimme! Gimme! Gimme! (A man after midnight)” o el himno indiscutible “Dancing Queen”, entre otros inoxidables hitazos. La potencia acústica acompañó la energía de la sala, logrando que los presentes transformaran el teatro en una enorme pista de club nocturno retro.

Luces y sombras de la ambientación

A pesar del cuidado estético general, ciertos detalles técnicos generaron un sabor extraño en la última parte del espectáculo. Una intensa ráfaga de rayos láser dirigidos al público desde el escenario obstaculizó la vista de gran parte de los asistentes, provocando incomodidad visual en la platea superior. Este recurso tecnológico moderno rompió temporalmente la atmósfera setentera, obligando a varios espectadores a cubrirse el rostro con las manos para intentar apreciar el impecable desempeño de los músicos.

abbba-2.JPG El tributo Dancing Queen ABBA Experience deslumbró en un colmado Teatro Mendoza. Foto: Sebastián Tamayo

Asimismo, las esferas de espejos, elementos distintivos de la agitada era disco, permanecieron estáticas sobre el escenario como parte de la utilería de piso. Aunque recibieron iluminación dirigida, el mítico efecto reflectante de una icónica bola de espejos flotando y girando sobre el escenario habría coronado la ambientación con total éxito, evitando los destellos molestos de los atemporales y potentes láseres.

La calidad interpretativa de la banda en vivo cumplió con las expectativas del exigente tributo. Mientras que las jóvenes y enérgicas cantantes brillaron gracias a su impecable fonética anglosajona y ajustadas armonías vocales, la sección de vientos, percusión y cuerdas sostuvo el pulso del evento. Por su parte, la sonoridad de las teclas principales, algo que en los discos de ABBA como en sus conciertos tienen gran relevancia y destaque, inició la velada con cierta timidez, recuperando su protagonismo y vigor característicos hacia el tramo final del concierto.

Mirá la extensa galería de fotos de los asistentes al show:

20260605_204822.jpg Valentina y Augusto amigos amigos de Lara Diaz la voz de Frida en ABBA Experience. Foto: Diego Quiroga - MDZ

20260605_210945.jpg Lorena y Fernando amigos y mega fans de ABBA. Foto: Diego Quiroga - MDZ

20260605_211343.jpg Leonardo y Viviana, una pareja fan de ABBA cuyo tema favorito es Dancing Queen. Foto: Diego Quiroga - MDZ

20260605_205903.jpg Los rusos Iván y Alisa disfrutaron de los mega hits. Foto: Diego Quiroga - MDZ

20260605_204655.jpg Anabella y Ana, madre e hija que revelaron que aman el emotivo tema Sleeping through my fingers. Foto: Diego Quiroga - MDZ

20260605_203956.jpg Natalia y Alberto. Foto: Diego Quiroga - MDZ

20260605_205125.jpg Norma y Marita vinieron desde Las Catitas y se consideran amantes de ABBA, madre he hijas unidas por la música. Foto: Diego Quiroga - MDZ

20260605_211138.jpg Fiamma, Gabriela y Sofia madre e hijas adoradoras de ABBA desde la cuna. Foto: Diego Quiroga - MDZ

20260605_204506.jpg Paola Escudero mamá de Victoria Zárraga, la joven cantante que homenajeó a la inolvidable integrante de ABBA Agnetha Fältskog, posa junto a su amiga Claudia Caicedo. Foto: Diego Quiroga - MDZ

20260605_210721.jpg Rodrigo y Cecilia una romántica pareja fanática de ABBA y de los músicos mendocinos que forman la banda en vivo. Foto: Diego Quiroga - MDZ

20260605_204139.jpg Betty Escudero y Abigail Martin, verdaderas admiradoras de la icónica banda sueca. Foto: Diego Quiroga - MDZ

20260605_210559.jpg Laura y Elena amigas y mega fans de ABBA desde siempre. Foto: Diego Quiroga - MDZ

20260605_210454.jpg Lucía y Adriana, madre e hija que aman la música de ABBA. Foto: Diego Quiroga - MDZ

20260605_210321.jpg Yamile y Yamila, tan amigas que tienen el nombre casi idéntico. Foto: Diego Quiroga - MDZ

20260605_205457.jpg Victoria y Anastasia, madre e hija muy cancheras. Foto: Diego Quiroga - MDZ

20260605_205248.jpg Angie y Alejandra, madre e hija. Foto: Diego Quiroga - MDZ

20260605_204311.jpg Raul, Edgardo, Amalia, Mariel y Sandra, un muy enérgico grupo de amigos fans de ABBA. Foto: Diego Quiroga - MDZ

20260605_225435.jpg Estela y Lourdes, topísimas mamastra e hijastra fans de ABBA. Foto: Diego Quiroga - MDZ

20260605_205358.jpg Celeste y Sofía, coquetas madre he hija fans de ABBA desde siempre. Foto: Diego Quiroga - MDZ

20260605_211725.jpg Juan, Florencia, Luciana, Mili una gran familia de entusiastas de la música de la histórica banda sueca. Foto: Diego Quiroga - MDZ