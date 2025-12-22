Todas las fotos de una soirée franco Italiana con una leyenda del vino

Michel Rolland, personaje ícono del vino mundial, fue invitado a Francesco Ristorante para compartir una especial velada. En la nota, las fotos y detalles.

No t epierdas los detalles y las fotos, al final de la nota.

En un ambiente íntimo y cuidadosamente curado se llevó a cabo una exclusiva celebración de la gastronomía y el vino. La comida por pasos junto a 14 periodistas y comunicadores mendocinos tuvo como anfitriona a Beatriz Barbera y como protagonista a Michel Rolland.

Entre los invitados también participaron el Cónsul General de Italia en Mendoza, Giuseppe D’Agosto, y su señora esposa, Teresa D’Agosto. El encuentro celebró la elegancia francesa, la calidez argentina y la tradición gastronómica italiana que distingue a Francesco Ristorante.

La experiencia fue organizada por el reconocido enólogo Michel Rolland, referente de Clos de los Siete, junto a Beatriz Barbera, una de las socias propietarias del icónico Francesco Ristorante de Mendoza. Fiel al espíritu de la familia Barbera, la cocina italiana fue protagonista a través de recetas que combinan herencia, sazón mediterránea y productos locales, integrándose de manera armoniosa con la selección de los emblemáticos vinos provenientes de Valle de Uco.

El menú creado especialmente para esta velada propuso un recorrido sensorial donde la pasta artesanal, los sabores clásicos de la cocina italiana y la técnica contemporánea se encontraron con etiquetas emblemáticas de Clos de los Siete y Bodega Rolland. Una combinación que exaltó los puentes culturales entre Francia, Argentina e Italia, honrando tres tradiciones que conviven naturalmente en la mesa argentina.

Dos familias que honran las tradiciones El encuentro también puso en valor el espíritu de familia que caracteriza tanto a los Barbera como a los Rolland: dos proyectos que, desde lugares distintos, comparten una misma vocación por la excelencia, el trabajo en equipo y la transmisión de un legado.