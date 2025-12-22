Presenta:

Todas las fotos de una soirée franco Italiana con una leyenda del vino

Michel Rolland, personaje ícono del vino mundial, fue invitado a Francesco Ristorante para compartir una especial velada. En la nota, las fotos y detalles.

Federico Croce

Federico Croce

En un ambiente íntimo y cuidadosamente curado se llevó a cabo una exclusiva celebración de la gastronomía y el vino. La comida por pasos junto a 14 periodistas y comunicadores mendocinos tuvo como anfitriona a Beatriz Barbera y como protagonista a Michel Rolland.

Entre los invitados también participaron el Cónsul General de Italia en Mendoza, Giuseppe D’Agosto, y su señora esposa, Teresa D’Agosto. El encuentro celebró la elegancia francesa, la calidez argentina y la tradición gastronómica italiana que distingue a Francesco Ristorante.

La experiencia fue organizada por el reconocido enólogo Michel Rolland, referente de Clos de los Siete, junto a Beatriz Barbera, una de las socias propietarias del icónico Francesco Ristorante de Mendoza. Fiel al espíritu de la familia Barbera, la cocina italiana fue protagonista a través de recetas que combinan herencia, sazón mediterránea y productos locales, integrándose de manera armoniosa con la selección de los emblemáticos vinos provenientes de Valle de Uco.

El menú creado especialmente para esta velada propuso un recorrido sensorial donde la pasta artesanal, los sabores clásicos de la cocina italiana y la técnica contemporánea se encontraron con etiquetas emblemáticas de Clos de los Siete y Bodega Rolland. Una combinación que exaltó los puentes culturales entre Francia, Argentina e Italia, honrando tres tradiciones que conviven naturalmente en la mesa argentina.

Dos familias que honran las tradiciones

El encuentro también puso en valor el espíritu de familia que caracteriza tanto a los Barbera como a los Rolland: dos proyectos que, desde lugares distintos, comparten una misma vocación por la excelencia, el trabajo en equipo y la transmisión de un legado.

La historia familiar, el compromiso intergeneracional, la pasión por la hospitalidad y el vino se sintieron presentes en cada detalle de la noche, reforzando la identidad y el alma que sostienen ambos emprendimientos.

Una velada única que reunió talento, historia y sabores, reafirmando la potencia del cruce gastronómico entre mundos que se complementan a la perfección.

No te pierdas la galería de Sociales:

WAL_0116
María Teresa Corradini de Barbera, junto a Michel Rolland y su hija Beatriz.

WAL_0026
Beatriz Barbera recibió a Michel Rolland en Francesco.

WAL_0013
Michel Rolland dedicó botellas de sus vinos a los invitados.

WAL_0052
Michel Rolland, Beatriz Barbera y Ramiro Barrios.

WAL_0059
Michel Rolland y Beatriz Barbera: un impulsor del vino y una impulsora de la gastronomía.

WAL_0141
María Teresa Corradini de Barbera, Michel Rolland, el cónsul de Italia en Mendoza Giuseppe D'Agosto junto a su esposa Teresa y Bea Barbera.

WAL_0147
Un ejemplar de Mariflor para disfrutar en el cóctel de bienvenida.

WAL_0152
El cónsul de Italia en Mendoza Giuseppe D'Agosto junto a su esposa Teresa y Beatriz Barbera.

WAL_0163
Michel Rolland de charla con Roxana Badaloni.

WAL_0218
WAL_0221
Roxana Badaloni, Bea Barbera, Flor Da Souza y Marcelo López.

WAL_0229
Claudia Farina y Ramiro Barrios en plena charla.

WAL_0234
Michel Rolland junto a Juan Pablo Candisano.

WAL_0236
Teresa D'Agosto y Roxi Badaloni, captadas por la cámara de Sociales.

WAL_0305
Beatriz Barbera presentó a Michel Rolland con mucha calidez.

WAL_0351
Una más de María Teresa Corradini de Barbera, Beatriz Barbera y Michel Rolland.

WAL_0674
Ramiro Barrios, el cónsul de Italia en Mendoza Giuseppe D'Agosto, Bea Barbera, Michel Rolland y el winemaker Rodolfo Vallebella.

WAL_0359
Tere fue anfitriona y también tuvo palabras entre emocionantes y divertidas.

WAL_0413
La agenda de Rolland est&aacute; completa por todo el 2026.

La agenda de Rolland está completa por todo el 2026.

WAL_0363
María Teresa, Michel, Fede Croce y Gaby Malizia.

WAL_0405
Ramiro Barrios introdujo la presencia de Rolland en la cena de Francesco.

WAL_0415
Escuchar a Michel Rolland, un verdadero privilegio.

WAL_0443
Los ejemplares servidos en la cena.

WAL_0452
Rodolfo Vallebella explicó cada vino y también contó anécdotas históricas de Clos de los Siete.

WAL_0552
Un lujo: los vinos que se llevaron los periodistas como presente.

WAL_0579
Ramiro Barrios acompañó la charla.

WAL_0639
La mesa de periodistas convocada por Beatriz Barbera.

WAL_0659
Juan Pablo Candisano recibe un presente de parte de Francesco y Michel Rolland.

WAL_0667
Diana Chiani junto a Michel Rolland.

WAL_0670
Michel Rolland y Claudia Farina.

WAL_0696
Todos los protagonistas de la cena íntima con Michel Rolland.

WAL_9981
Nadie quiso irse sin un regalito especial: la botella autografiada de un vino de Michel.

