¿Te duelen las articulaciones cuando cambia el tiempo? Esta es la explicación

Hay personas que aseguran saber que se acerca una tormenta sin haber mirado el pronóstico. Un dolor de cabeza que aparece de repente, una antigua lesión que vuelve a molestar, dolor en las articulaciones o una sensación de agotamiento pueden coincidir con cambios en la temperatura, la humedad o la presión atmosférica.

Esta reacción suele denominarse meteorosensibilidad . El término describe la percepción de síntomas físicos o emocionales vinculados con variaciones meteorológicas. Sin embargo, sentir malestar durante un día de lluvia no alcanza para confirmar que el clima sea su causa ni constituye, por sí solo, un diagnóstico médico.

La meteorosensibilidad no se manifiesta de la misma manera en todas las personas. Entre los síntomas que suelen mencionarse aparecen las cefaleas, el cansancio, la irritabilidad, las alteraciones del sueño, el decaimiento y ciertas molestias musculares o articulares.

Algunas personas afirman sentir esos cambios antes de que se modifique el tiempo; otras, durante una tormenta o después de una variación brusca de temperatura. También pueden intervenir factores indirectos: los días fríos o lluviosos modifican las rutinas, reducen la actividad física, alteran la exposición a la luz solar y pueden afectar el descanso o el contacto social.

Por eso, no siempre es sencillo separar una posible reacción frente a las condiciones atmosféricas de otros desencadenantes cotidianos, como el estrés, la falta de sueño, la deshidratación, el ayuno prolongado o los cambios hormonales.

Por qué puede doler la cabeza cuando cambia el clima

La relación más estudiada es la que existe entre el tiempo y la migraña. La Clínica Mayo reconoce que algunas personas con migraña presentan una mayor sensibilidad a las variaciones meteorológicas. Los cambios de presión atmosférica, el viento, las tormentas, la humedad elevada, el aire seco y las temperaturas extremas pueden actuar como desencadenantes.

Una de las hipótesis plantea que estas variaciones podrían alterar sustancias químicas cerebrales involucradas en la regulación del dolor. Sin embargo, el mecanismo todavía no está completamente aclarado y la respuesta varía considerablemente de una persona a otra.

Una revisión de 14 investigaciones, que reunió datos de 2.696 participantes, encontró indicios de que las caídas o fluctuaciones rápidas de la presión podrían relacionarse con una mayor frecuencia de migrañas. La evidencia sobre la intensidad de los ataques fue menos clara y no se observó una relación concluyente con su duración.

Esto significa que el clima puede funcionar como un desencadenante en determinadas personas, pero no explica todos los dolores de cabeza ni permite anticipar cómo reaccionará cada organismo.

¿El frío y la humedad también afectan las articulaciones?

La asociación entre el estado del tiempo y el dolor articular continúa siendo discutida. Algunos estudios encontraron relaciones modestas entre la humedad, la presión atmosférica y las molestias ocasionadas por la artrosis. Otras investigaciones no lograron demostrar que el clima produzca directamente un empeoramiento del dolor musculoesquelético.

También es posible que intervengan cambios de comportamiento. Durante los días fríos o lluviosos, una persona puede moverse menos, permanecer más tiempo en una misma posición o modificar sus actividades habituales. Todo eso puede influir en la manera en que percibe y afronta una molestia previa.

Cómo saber si los síntomas siguen un patrón

Llevar un registro puede ayudar a descubrir si existe una coincidencia repetida. Conviene anotar cuándo comenzó el síntoma, cuánto duró, qué intensidad tuvo y cómo estaba el tiempo. También es importante registrar horas de sueño, hidratación, alimentación, estrés y actividad física.

Ese seguimiento no reemplaza una evaluación profesional, pero puede aportar información útil durante una consulta. Mantener horarios regulares de descanso, beber suficiente agua, no saltear comidas y continuar con los tratamientos indicados también ayuda a reducir otros desencadenantes.

Los dolores frecuentes, más intensos de lo habitual o capaces de interferir con el trabajo, el sueño y las actividades diarias deben ser evaluados. Un dolor de cabeza repentino y extremadamente fuerte, especialmente si aparece con fiebre, rigidez de cuello, confusión, debilidad, alteraciones visuales o dificultades para hablar, requiere atención médica urgente.