¿Tu celular ya te controla? Las 5 señales de alerta de la nomofobia

El teléfono celular no sonó , no vibró y tampoco apareció una notificación. Sin embargo, la mano vuelve a buscarlo. La pantalla se enciende, se apaga y, pocos minutos después, el movimiento se repite casi de manera automática.

Esta escena cotidiana puede ser una de las primeras señales de nomofobia, el término utilizado para describir el miedo, la ansiedad o el malestar que algunas personas experimentan cuando no tienen su celular cerca, se quedan sin batería o pierden la conexión.

No se trata simplemente de usar mucho el teléfono. El verdadero llamado de atención aparece cuando el dispositivo deja de ser una herramienta y comienza a condicionar el ánimo, la concentración, el descanso o los vínculos.

La palabra surgió de la expresión inglesa no mobile phone phobia. Aunque todavía no está reconocida como un diagnóstico independiente en los principales manuales de salud mental, es un fenómeno cada vez más estudiado.

Una investigación publicada en BMC Psychiatry, realizada entre estudiantes universitarios de cinco países árabes, encontró dependencia al celular en el 24,2% de los participantes.

Otro metaanálisis publicado en 2025 reunió 43 estudios y datos de 36.656 personas de 18 países. El 21% presentó síntomas severos y el 51%, moderados. Los autores aclararon que se trató de malestar autoinformado y no de diagnósticos clínicos.

“La tecnología forma parte de la vida cotidiana y aporta innumerables beneficios. El problema aparece cuando la necesidad de estar conectado genera ansiedad”, explica María Eugenia Cisneros, psicóloga del CMC de Salta de Boreal Salud (MP 1156).

Las 5 señales que deberían encender la alarma

1. Mirar la pantalla aunque no haya notificaciones

Desbloquear el teléfono cada pocos minutos sin un motivo concreto puede evidenciar una conducta compulsiva. Muchas veces ya no se busca información: simplemente se responde a la necesidad de comprobar que nada ocurrió mientras se estuvo desconectado.

2. Sentir angustia por quedarse sin batería o señal

Olvidar el celular en casa puede resultar incómodo. La señal de alerta aparece cuando esa situación genera una preocupación desproporcionada, irritabilidad, sensación de inseguridad o la necesidad urgente de regresar a buscarlo.

Algo similar sucede cuando el porcentaje de batería comienza a bajar o falla la conexión a internet.

3. Interrumpir conversaciones para revisar el teléfono

Mirar la pantalla en medio de una comida, una reunión o una conversación puede parecer un gesto menor. Cuando sucede repetidamente, el celular empieza a ocupar el espacio que debería pertenecer al encuentro con otras personas.

También puede afectar la calidad de los vínculos: quien está enfrente siente que compite permanentemente contra mensajes, redes sociales y notificaciones.

4. Creer que todos los mensajes necesitan una respuesta inmediata

La necesidad de estar siempre disponible puede convertir cada notificación en una obligación. Aparece entonces el temor a perder una novedad, quedar afuera de una conversación o ser considerado desatento por no responder enseguida.

Esta disponibilidad permanente se vuelve especialmente problemática cuando impide separar el trabajo de la vida personal.

5. No poder concentrarse sin tener el celular cerca

Leer, trabajar, estudiar o mirar una película puede resultar difícil cuando existe el impulso constante de consultar el dispositivo. Cada interrupción corta la atención y obliga a comenzar nuevamente la tarea.

La señal más clara aparece cuando el teléfono ni siquiera necesita sonar: alcanza con saber que está cerca para perder la concentración.

No es un problema exclusivo de los adolescentes

La nomofobia puede presentarse a cualquier edad. En niños y adolescentes, el uso excesivo puede desplazar el juego, las conversaciones presenciales y otros aprendizajes sociales.

En los adultos, la dependencia suele esconderse detrás de obligaciones laborales, grupos de mensajería y la idea de que estar ocupado equivale a estar permanentemente conectado.

Ninguna de estas conductas, por sí sola, confirma la existencia de un problema. La diferencia está en su frecuencia y en el impacto que producen. Si la ausencia del celular genera ansiedad intensa, discusiones, dificultades para dormir o interfiere con el trabajo, el estudio y los vínculos, puede ser conveniente consultar a un profesional. El primer paso no consiste en abandonar la tecnología, sino en recuperar la capacidad de decidir cuándo utilizarla. Porque el celular debería facilitar la vida, no ocuparla por completo.