Snowboard vs esquí: dos formas de bajar la montaña

El snowboard atrae a quienes buscan una experiencia más urbana, más vinculada al skate o al surf, con una estética particular, lenguaje propio y una cultura que se respira en cada rincón de los snowparks. En este sentido, uno de los turistas extranjeros que vacacionaba en Las Leñas señaló que prefiere el snowboard porque es pura "adrenalina y golpazos". Mientras que en la vereda de enfrente, unas jóvenes mendocinas señalaban lo contrario: "Siento que me puedo caer mucho con el snowboard. Me parece más divertido tener tablas en ambas piernas".

¿Rivalidad? Solo en los mitos

Aunque durante años se instaló una cierta rivalidad -alimentada más por estereotipos que por hechos -, hoy la convivencia entre esquiadores y snowboarders es completamente armónica. Comparten pistas, medios de elevación, refugios y una misma pasión por la nieve. La industria del turismo de invierno, además, promueve esa diversidad, ofreciendo clases, equipamiento y espacios para ambas prácticas.

“Lo importante no es con qué bajás, sino cómo vivís la montaña”, repiten muchos instructores con experiencia en Las Leñas. Porque al final del día, ya sea sobre esquís o sobre una tabla, la meta es la misma: dejarse llevar por la pendiente, conectar con la naturaleza y disfrutar de la nieve.

La decisión: ¿cuál elegir?

"Para quienes se inician, el esquí puede ofrecer una curva de aprendizaje más amigable. Pero si lo que busca es adrenalina, fluidez y un lenguaje corporal más desafiante, el snowboard puede ser tu camino", comentó un joven sanrafaelino que es experto en ambas disciplinas y las practica en Las Leñas.

Ambos deportes tienen su magia. Ambos exigen técnica, práctica y respeto por la montaña.