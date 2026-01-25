Simetría: el poder del equilibrio visual en el diseño de interiores

La simetría es una herramienta del diseño de interiores que ayuda a crear espacios agradables; una regla que actúa en silencio y que contribuye a que un ambiente se perciba con más orden y equilibrio , sobre todo cuando hay elementos que se repiten.

Aunque la simetría se destaca por su impacto visual inmediato, también sirve para fundamentar espacios y fijar el orden antes de introducir otros elementos que aporten estética y estilo al respectivo ambiente. Créditos: K. Bryant / J. Joyner .

Según especialistas en diseño y arquitectura, este principio permite que el ojo recorra el ambiente sin esfuerzo, lo que lleva a una percepción más relajada de los espacios.

La simetría es el equilibrio visual que aporta calma y consiste en repetir o reflejar elementos dentro de un espacio para así aportar orden y armonía. ¿Dónde? En espacios como el living, dormitorios, cocina y baños.

En ambientes formales, la simetría refuerza la elegancia y la estructura. En espacios modernos aporta limpieza visual y claridad. Por ejemplo en livings y comedores, la simetría ayuda a crear composiciones claras y elegantes.

Al diseñar cualquier habitación, siempre es recomendable reconocer los elementos arquitectónicos permanentes para comprender qué muebles y decoración se adaptarán mejor al espacio y definir si aplicar (o no) la simetría. Créditos: J. Cole / L. Mearns.

Dónde se aplica mejor

En un living o comedor de diario, por ejemplo, la simetría contribuye a que un sillón centrado, mesas gemelas o iluminación pareja permitan que el ambiente se vea pensado y coherente.

En dormitorios, la simetría se vuelve casi natural. La cama funciona como eje y las mesas de luz, lámparas y almohadones refuerzan la sensación de calma y estabilidad.

Las ideas simétricas para baños por un lado le dan un aspecto más unido y atractivo, y además mantiene el espacio organizado y ordenado. Créditos: J. Cole / L. Mearns.

Las cocinas y los baños también se benefician de este principio. La repetición de muebles, griferías o espejos aporta organización visual, incluso en espacios con mucho uso.

Equilibrio sin perfección absoluta

No todo debe ser igual: el equilibrio también admite pequeñas diferencias. La simetría también hoy se utiliza como una base para sumar personalidad a los espacios cuando se la combina con pequeños gestos asimétricos que hacen que un ambiente se natural y con vida.

simetria d

En este diseño la simetría le aporta formalidad al dormitorio. Créditos: K. Stevenson / Decor & More Design.

Sin embargo tener en cuenta nuevamente que las pequeñas diferencias en la decoración evitan que el ambiente se vea rígido o frío, por lo tanto , la simetría no es sinónimo de perfección absoluta en el diseño de interiores.

