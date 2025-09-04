Secretaria: por qué debe celebrarse a las grandes estrategas ocultas

Cada 4 de septiembre se reconoce el trabajo de las secretarias, profesionales que organizan, acompañan y hacen posible el día a día en empresas e instituciones.

El 4 de septiembre se celebra el Día de la Secretaria, una ocasión especial para rendir homenaje a quienes, con compromiso y profesionalismo, sostienen gran parte de la dinámica laboral en oficinas, empresas e instituciones. Su labor, muchas veces discreta, es la que permite que todo funcione con orden y eficiencia.

El origen del Día de la Secretaria La figura de la secretaria ha evolucionado con el tiempo. Si antes se la vinculaba principalmente con la atención telefónica o la organización de agendas, hoy es sinónimo de gestión estratégica. Manejo de herramientas digitales, coordinación de equipos, administración de procesos y capacidad de resolución son parte de un perfil profesional cada vez más completo.

secretaria

La fecha comenzó a conmemorarse en la década de 1950, cuando distintos países decidieron reconocer de manera oficial el rol de las secretarias dentro de las organizaciones. Desde entonces, el homenaje se extendió y se consolidó como una tradición en la mayoría de las oficinas, que aprovechan la jornada para expresar gratitud a estas profesionales.

Gestos que valen más que un regalo En muchos lugares de trabajo, el Día de la Secretaria se celebra con flores, almuerzos o pequeños obsequios. Sin embargo, lo más valorado suele ser el reconocimiento genuino: un agradecimiento público, un mensaje de aprecio o la visibilización de un rol que, lejos de ser secundario, resulta vital para el funcionamiento cotidiano.