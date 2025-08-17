Ryan Muñiz, el hijo de Marc Anthony, publicó unas fotos y los fans dijeron de todo

El joven de 21 años sorprendió con un look relajado y un parecido asombroso a su padre, Marc Anthony, sin perder el toque heredado de Dayanara Torres.

Ryan Muñiz publicó unas fotos que terminaron generando un pequeño revuelo en redes. El hijo menor de Marc Anthony y Dayanara Torres, a sus 21 años, habría heredado mucho más que rasgos, sino que también la actitud y el magnetismo que recordaban al cantante en sus primeros años.

Con chaqueta negra, remera blanca y baggy jeans, completó el look con gafas oscuras y una melena rizada que, según los comentarios, era “copia y pega” de su padre.

Sin embargo, no todo quedó en la comparación con Marc. Muchos señalaron la influencia de Dayanara, no solo en los rasgos, sino en la elegancia y presencia. “La finura es de la madre”, “Tiene la belleza de su mamá”, se leía entre los mensajes.

La conversación se dividió entre quienes imaginaban a Ryan en un escenario y quienes lo proyectaban en campañas de moda de alto perfil. Algunos hasta lo visualizaban en un billboard en Times Square.