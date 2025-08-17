Presenta:

Ryan Muñiz, el hijo de Marc Anthony, publicó unas fotos y los fans dijeron de todo

El joven de 21 años sorprendió con un look relajado y un parecido asombroso a su padre, Marc Anthony, sin perder el toque heredado de Dayanara Torres.

Ryan Muñiz publicó unas fotos que iniciaron comparaciones.

Ryan Muñiz publicó unas fotos que terminaron generando un pequeño revuelo en redes. El hijo menor de Marc Anthony y Dayanara Torres, a sus 21 años, habría heredado mucho más que rasgos, sino que también la actitud y el magnetismo que recordaban al cantante en sus primeros años.

Con chaqueta negra, remera blanca y baggy jeans, completó el look con gafas oscuras y una melena rizada que, según los comentarios, era “copia y pega” de su padre.

Sin embargo, no todo quedó en la comparación con Marc. Muchos señalaron la influencia de Dayanara, no solo en los rasgos, sino en la elegancia y presencia. “La finura es de la madre”, “Tiene la belleza de su mamá”, se leía entre los mensajes.

La conversación se dividió entre quienes imaginaban a Ryan en un escenario y quienes lo proyectaban en campañas de moda de alto perfil. Algunos hasta lo visualizaban en un billboard en Times Square.

No te pierdas las fotos del look de Ryan Muñiz:

Ryan lució un conjunto de off-white.

Ryan lució un conjunto de off-white.

