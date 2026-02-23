Red carpet: estos fueron los looks favoritos en los BAFTA 2026

La 79.ª edición de los Premios BAFTA se celebró el 22 de febrero de 2026 en el imponente Royal Festival Hall, dentro del complejo cultural Southbank Centre. La cita, conocida formalmente como los Premios de Cine de la Academia Británica, reconoció lo mejor de las producciones nacionales e internacionales de 2025 en una noche que también reescribió el mapa de la temporada.

Porque si algo dejó claro esta gala fue que la carrera hacia los Premios Oscar dio un giro bastante inesperado. En la antesala de Hollywood, los BAFTA 2026 desordenaron todas las quinielas con una combinación de consagraciones contundentes y batacazos que nadie tenía en el radar.

La gran protagonista fue Una batalla tras otra, que se llevó el premio a Mejor película y sumó varias estatuillas más, posicionándose como uno de los títulos más fuertes en la recta final hacia los galardones de la Academia estadounidense. Por otro lado, Hamnet alcanzó un récord histórico al convertirse en la película dirigida por una mujer con mayor cantidad de nominaciones en la historia de los BAFTA .

Por supuesto, si hubo un territorio donde la gala desplegó todo su poder y estilo fue en la alfombra roja. A continuación, te mostramos los looks de tus celebridades favoritas.

Aimee apostó por un vestido en un tono rosa empolvado de acabado mate, con una silueta columna depurada que elongó visualmente su figura. El escote asimétrico incorporó un detalle escultórico en el hombro que le dio un volumen controlado en la parte superior, equilibrando la linealidad de la falda. El corsage estuvo sutilmente entallado, marcando la cintura sin recurrir a costuras visibles invasivas, mientras que la falda cayó recta hasta el suelo. Por último, el estilismo se completó con joyería mínima y labios en un rojo clásico, generando un contraste cromático elegante.

Cillian Murphy

Cillian Murphy

El actor lució un traje negro de dos piezas con saco de doble botonadura y solapa de muesca. La estructura del blazer se percibió ligeramente entallada, con hombros armados pero no exagerados, respetando una línea masculina tradicional. El pantalón recto, de caída limpia y largo exacto al empeine, logró una estética sobria y atemporal, mientras que la camisa y corbata blanca iluminaron el conjunto.

Audrey Nuna

Audrey Nuna

Audrey rompió con la línea clásica anterior y abrazó un espíritu más performático, luciendo en la parte superior una chaqueta texturizada en blanco, con un trabajo de relieve que evocó técnicas artesanales, rematada con ribetes en rojo y azul marino. Debajo, llevó una falda amplia de gran volumen con plisados marcados y estructura rígida. Fue un look de impacto, más cercano a la moda conceptual que a la alfombra roja tradicional.

Emma Stone

Emma Stone

Para esta ocasión, Emma Stone lució un vestido negro Louis Vuitton de silueta sirena. El escote halter con abertura central en forma de lágrima dejó el torso enmarcado por tiras finas que convergieron en el cuello, estilizando sus hombros y clavículas.

Rei Ami

Rei Ami

Rei Ami se descató con un vestido de cuerpo estructurado, tipo corsé, que presentó paneles verticales que acentuaron su cintura y crearon un efecto de reloj de arena. Las líneas marcadas en contraste delinearon la arquitectura del bustier, mientras que la cadera se expandió en volúmenes ondulantes que evocaron pétalos estilizados.

Teyana Taylor

Teyana Taylor

Teyana apostó por un vestido-abrigo Burberry de satén en tono borgoña profundo. La silueta fue ajustada en el torso y cadera, pero explotó en volumen a través de un cuello sobredimensionado, casi isabelino, compuesto por pliegues estructurados que enmarcaron su rostro con mucha teatralidad. La falda presentó una abertura frontal estratégica que le permitió movimiento y dejó ver el calzado, mientras que la cola posterior extendió la figura con un efecto majestuoso.

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio respondió al código más tradicional del black tie. Llevó un saco de solapa de pico en raso que contrastó con el cuerpo mate, generando ese juego sutil de texturas que distingue a la sastrería formal bien ejecutada. La camisa blanca de pechera y el moño negro completaron el conjunto con equilibrio, mientras que el pantalón, de corte recto, mantuvo la línea vertical sin quiebres.

Sadie Sink

Sadie Sink

La actriz lució un vestido strapless de Prada en verde salvia que se construyó sobre un corsage estructurado, con una falda amplia que contó con pliegues y un volumen más bien controlado que evocó la silueta princesa. Las sandalias delicadas y el peinado suelto con raya central acompañaron la propuesta con naturalidad, logrando una estética romántica.

Maura Higgins

Maura Higgins

Maura apostó por todo y llevó un vestido rojo carmín de Andrea Brocca, en una silueta sirena perfectamente entallada. El escote fue, sin dudas, la pieza protagonista gracias a una aplicación superior en negro que se extendió hacia los hombros a modo de guantes largos translúcidos. El contraste entre el rojo intenso y el tul negro generó un efecto dramático, pero muy sofisticado, mientras que la cola en negro añadió profundidad visual, logrando así, una imagen poderosa.

Timothee Chalamet

Timothee Chalamet

Por último, Timothee Chalamet lució un traje Givenchy de doble botonadura que presentó una estructura más relajada, con hombros suavemente marcados y pantalón de caída recta. La ausencia de contraste creó un efecto monocromático muy elegante e incluso ligeramente enigmático.