Receta de Tarta tatin casera: peras, caramelo y especias en un postre riquísimo
Aprendé a preparar esta receta elegante que lleva fruta caramelizada. ¡Una opción dulce que viste cualquier mesa con estilo francés!
La tarta tatin está originalmente hecha con manzanas, pero esta versión de la receta con peras es igual de rica. Siguiendo los pasos, vas a tener un postre brillante, con fruta caramelizada en la superficie y una rica masa dorada como base. Acompañada con crema batida o helado de vainilla, la tatin de peras se va a volver tu favorita.
Ingredientes:
-
1 plancha de masa hojaldrada (puede ser casera o comprada)
5 peras firmes
120 g de azúcar
60 g de manteca
1 cdita de canela
½ cdita de cardamomo molido
1 cdita de extracto de vainilla
Crema batida o helado de vainilla para acompañar
Te Podría Interesar
Paso a paso de la receta:
-
Preparar el caramelo: en una sartén apta para horno, derretir el azúcar con la manteca a fuego medio hasta que tome un tono ámbar. Agregar la canela, el cardamomo y la vainilla.
Incorporar las peras: pelar las peras, cortarlas en mitades y retirar el corazón. Disponerlas sobre el caramelo con el corte hacia arriba. Cocinar 5 minutos a fuego suave.
Cubrir con la masa: estirar la masa hojaldrada y cubrir las peras, metiendo los bordes hacia adentro de la sartén.
Hornear: llevar a horno precalentado a 190 °C durante 25 minutos hasta que la masa esté inflada y dorada.
Desmoldar: dejar reposar 5 minutos. Con cuidado, colocar un plato grande encima y dar vuelta de un movimiento firme.
Servir: la superficie quedará brillante y caramelizada. Se acompaña con crema batida o helado para un contraste fresco. ¡Y listo, súper rico!