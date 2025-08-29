Receta de croque monsieur casero que sabe igual que en Francia

La receta de croque monsieur es un clásico sándwich francés que combina pan tostado , jamón y queso fundido, coronado con una deliciosa salsa bechamel . Fácil de preparar en casa, este plato ofrece un sabor reconfortante y elegante, ideal para almuerzos, meriendas o cenas rápidas, aportando una experiencia gastronómica francesa auténtica.

El croque monsieur es uno de los sándwiches más emblemáticos de Francia, conocido por su combinación de ingredientes simples pero perfectamente equilibrados. Este plato destaca por la suavidad del pan , el sabor intenso del jamón y el queso fundido, y la cremosidad que aporta la salsa bechamel . Prepararlo en casa permite controlar la calidad de los ingredientes y ajustar los sabores según las preferencias personales.

Su origen se remonta a los cafés parisinos del siglo XX, donde se servía como un almuerzo rápido y elegante. Hoy en día, el croque monsieur sigue siendo un símbolo de la cocina francesa, apreciado por su facilidad de preparación y su presentación atractiva. Además, es un plato versátil que puede acompañarse de ensaladas frescas o patatas al horno, convirtiéndose en una comida completa y deliciosa. Prepararlo en casa también garantiza que el queso se funda correctamente y que el pan mantenga un dorado uniforme, logrando un sándwich crujiente por fuera y suave por dentro.

La receta de croque monsieur es un clásico francés que se sirve caliente y con queso gratinado.

Pan de molde 8 rebanadas, jamón cocido 4 lonchas, queso gruyère o emmental 100 g rallado, mantequilla 30 g (para untar el pan), harina 20 g, leche 250 ml, mantequilla 20 g (para la bechamel), nuez moscada una pizca, sal y pimienta al gusto.

Paso a paso para que prepares croque monsieur un sándwich delicioso

En un cazo, derrite la mantequilla a fuego medio. Añade la harina y cocina un minuto removiendo constantemente. Incorpora la leche poco a poco, removiendo hasta obtener una salsa suave y sin grumos. Añade sal, pimienta y nuez moscada. Retira del fuego y reserva. Unta ligeramente con mantequilla las rebanadas de pan por un lado. Este será el exterior del sándwich para lograr un dorado crujiente. Coloca una loncha de jamón sobre el lado sin mantequilla de cuatro rebanadas. Añade queso rallado encima y cubre con otra rebanada de pan, con la mantequilla hacia afuera. Vierte una capa generosa de bechamel sobre la parte superior de cada sándwich. Espolvorea un poco más de queso rallado por encima para gratinar. Precalienta el horno a 200 °C. Coloca los sándwiches en una bandeja apta para horno y hornea durante 10–15 minutos, hasta que el queso se derrita y la superficie se dore ligeramente. Si deseas un acabado más crujiente, activa el gratinador del horno durante 2–3 minutos, vigilando para que no se queme el queso. Saca los croque monsieur del horno con cuidado y deja reposar un minuto antes de servir. Esto ayuda a que la bechamel se asiente un poco. Corta los sándwiches por la mitad si lo deseas y colócalos en un plato. La presentación puede acompañarse de ensalada fresca o patatas al horno.

Este sándwich será el preferido de todos. Curiosamente, la receta de croque monsieur apareció por primera vez en los cafés parisinos del siglo XX. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Sirve caliente para saborear del queso fundido y la textura crujiente del pan. El contraste entre la bechamel cremosa y el jamón aporta un sabor auténtico francés.

El croque monsieur es un ejemplo perfecto de cómo un plato sencillo puede convertirse en un clásico de la gastronomía francesa. La combinación de pan crujiente, jamón jugoso, queso fundido y salsa bechamel crea un equilibrio de texturas y sabores que deleita en cada bocado. Prepararlo en casa no solo garantiza la frescura de los ingredientes, sino que también permite ajustar la cantidad de queso, mantequilla o bechamel al gusto personal, logrando un resultado adaptado a cada comensal.

Este sándwich es ideal para almuerzos rápidos, meriendas o cenas informales, ofreciendo una experiencia gastronómica elegante y reconfortante. Su preparación, aunque sencilla, requiere atención a los detalles, especialmente al dorar el pan y gratinar el queso. Servido caliente, el croque monsieur se convierte en un plato que combina tradición y sabor, siendo capaz de impresionar tanto a niños como a adultos. ¡Y a disfrutar!