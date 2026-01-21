Receta fácil de carpaccio de zucchini con limón y parmesano

Carpaccio de zucchini con limón y parmesano.

Los zucchinis se lavan bien y se secan. Con una mandolina o cuchillo bien afilado se cortan en láminas muy finas a lo largo.

Las láminas se disponen en un plato amplio o fuente, superponiéndolas levemente para formar una base pareja.

Se rocía el zucchini con el jugo de limón y se deja reposar 5 minutos para que se ablande ligeramente sin perder frescura.

Se agregan la ralladura de limón, la sal y la pimienta, distribuyéndolas de manera uniforme.

Se incorpora el aceite de oliva en forma de hilo, cuidando de no excederse.

Se suman las lascas de parmesano y las almendras laminadas, aportando contraste de sabor y textura.