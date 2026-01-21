Presenta:

Receta fácil de carpaccio de zucchini con limón y parmesano

Receta de un plato fácil y liviano que lleva zucchini crudo, limón, parmesano y almendras, perfecto como entrada o comida ligera. ¡Probalo!

Una receta fresca y fácil de preparar.

Este plato te propone una forma distinta y elegante de trabajar el zucchini, alejándolo de las cocciones largas y llevándolo a una versión liviana y con mucha presencia. Es una receta simple en técnica, pero no básica en sabor y mucho menos en resultado.

Funciona como entrada, como acompañamiento o incluso como plato principal liviano en los días de calor. Así que... ¡manos a la obra!

Ingredientes (para 2 personas)

  • 2 zucchinis medianos

  • Jugo de 1 limón

  • Ralladura fina de limón

  • 40 g de queso parmesano en lascas

  • 2 cucharadas de almendras laminadas

  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

  • Sal a gusto

  • Pimienta negra recién molida

carpaccio-de-calabacin
Carpaccio de zucchini con limón y parmesano.

Paso a paso de la receta

  1. Los zucchinis se lavan bien y se secan. Con una mandolina o cuchillo bien afilado se cortan en láminas muy finas a lo largo.

  2. Las láminas se disponen en un plato amplio o fuente, superponiéndolas levemente para formar una base pareja.

  3. Se rocía el zucchini con el jugo de limón y se deja reposar 5 minutos para que se ablande ligeramente sin perder frescura.

  4. Se agregan la ralladura de limón, la sal y la pimienta, distribuyéndolas de manera uniforme.

  5. Se incorpora el aceite de oliva en forma de hilo, cuidando de no excederse.

  6. Se suman las lascas de parmesano y las almendras laminadas, aportando contraste de sabor y textura.

  7. Antes de servir, se deja reposar un par de minutos para que todos los sabores se integren. ¡Y listo!

