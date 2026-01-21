Receta fácil de carpaccio de zucchini con limón y parmesano
Receta de un plato fácil y liviano que lleva zucchini crudo, limón, parmesano y almendras, perfecto como entrada o comida ligera. ¡Probalo!
Este plato te propone una forma distinta y elegante de trabajar el zucchini, alejándolo de las cocciones largas y llevándolo a una versión liviana y con mucha presencia. Es una receta simple en técnica, pero no básica en sabor y mucho menos en resultado.
Funciona como entrada, como acompañamiento o incluso como plato principal liviano en los días de calor. Así que... ¡manos a la obra!
Te Podría Interesar
Ingredientes (para 2 personas)
-
2 zucchinis medianos
Jugo de 1 limón
Ralladura fina de limón
40 g de queso parmesano en lascas
2 cucharadas de almendras laminadas
2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
Sal a gusto
Pimienta negra recién molida
Paso a paso de la receta
-
Los zucchinis se lavan bien y se secan. Con una mandolina o cuchillo bien afilado se cortan en láminas muy finas a lo largo.
Las láminas se disponen en un plato amplio o fuente, superponiéndolas levemente para formar una base pareja.
Se rocía el zucchini con el jugo de limón y se deja reposar 5 minutos para que se ablande ligeramente sin perder frescura.
Se agregan la ralladura de limón, la sal y la pimienta, distribuyéndolas de manera uniforme.
Se incorpora el aceite de oliva en forma de hilo, cuidando de no excederse.
Se suman las lascas de parmesano y las almendras laminadas, aportando contraste de sabor y textura.
Antes de servir, se deja reposar un par de minutos para que todos los sabores se integren. ¡Y listo!