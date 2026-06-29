Quiénes son las "escorts nerds" que cobran hasta US$ 5.000 la hora

Mientras la inteligencia artificial redefine industrias enteras, en Silicon Valley comenzó a consolidarse un fenómeno inesperado que combina tecnología, negocios y nuevas formas de relacionarse. Se trata del crecimiento de las llamadas "escorts nerds" , acompañantes de lujo que encontraron un nicho entre empresarios, inversores y ejecutivos tecnológicos al ofrecer una propuesta que va mucho más allá de la apariencia física.

La diferencia con el servicio tradicional radica en el perfil de estas mujeres. Sus clientes no solo buscan compañía para una cena o un evento social, sino también alguien con quien puedan conversar durante horas sobre inteligencia artificial, criptomonedas, longevidad, biohacking, videojuegos o los últimos avances tecnológicos.

Ese diferencial hizo que algunas de ellas lleguen a cobrar hasta 5.000 dólares por hora, según reveló un reciente informe de la revista Forbes, que analizó el crecimiento de este particular mercado dentro del ecosistema tecnológico estadounidense.

Silicon Valley concentra algunas de las empresas tecnológicas más importantes del mundo y miles de profesionales dedicados al desarrollo de inteligencia artificial, software y nuevas tecnologías. En ese contexto, comenzó a crecer la demanda de acompañantes capaces de comprender el lenguaje y los intereses de ese ambiente.

Lejos de construir un perfil basado únicamente en la estética, muchas de estas mujeres desarrollan una marca personal ligada al conocimiento. En sus redes sociales alternan fotografías con publicaciones sobre inteligencia artificial, salud metabólica, longevidad, criptomonedas o videojuegos, buscando conectar con un público muy específico.

Conversaciones sobre IA, criptomonedas y videojuegos

Uno de los casos citados por Forbes es el de Meida Marek, nombre utilizado como seudónimo. Antes de dedicarse al acompañamiento de lujo trabajó en el sector financiero. Con el avance de la inteligencia artificial comenzó a replantearse su futuro profesional y concluyó que una de sus principales fortalezas era la capacidad para mantener conversaciones profundas sobre tecnología y escuchar con interés las inquietudes de sus interlocutores.

Actualmente cobra US$ 3.500 por hora y asegura tener la agenda reservada con varios meses de anticipación. Según el informe, entre sus clientes aparecen trabajadores del sector tecnológico e incluso personas vinculadas con algunas de las compañías que lideran el desarrollo de inteligencia artificial.

"Las más buscadas no son solo las más lindas"

Otra de las acompañantes mencionadas en el reportaje es Ada Hopper, quien también utiliza un seudónimo. La mujer asegura cobrar US$ 5.000 por hora y hasta US$ 23.000 por jornada completa.

Su explicación sobre el éxito de este segmento resume buena parte del fenómeno. "Las chicas que cobran las tarifas más altas no son las más guapas. Son las chicas guapas e inteligentes."

Según relata, muchos de sus clientes buscan alguien que pueda seguir conversaciones complejas sobre los temas que ocupan gran parte de sus vidas profesionales.

En ese sentido, sostiene que mostrar interés por la inteligencia artificial también se convirtió en una herramienta para captar nuevos clientes. "Publicar sobre IA funciona. Te encontrarás con fanáticos de Nvidia que te dirán: '¿Qué? ¿Sabes lo que es una GPU? ¡Dios mío, guau!'"

Foto: Freepik

La soledad detrás del éxito tecnológico

El fenómeno también refleja algunas características propias de la cultura laboral de Silicon Valley. Muchos emprendedores y ejecutivos dedican prácticamente todo su tiempo a sus empresas, proyectos o rondas de inversión, reduciendo al mínimo los espacios para construir relaciones personales tradicionales.

En ese contexto, algunos encuentran más sencillo contratar un servicio donde las reglas están claramente definidas. Uno de los empresarios entrevistados por Forbes resumió esa lógica de manera directa. "Ahora soy mucho más egoísta con mi tiempo. Es más fácil pagar por el tiempo; hay límites más claros".

Según el informe, la mayoría de los clientes tiene entre 30 y 40 años y, más allá del aspecto físico, busca compartir tiempo con alguien capaz de comprender la intensidad y el ritmo de vida que caracteriza al ecosistema tecnológico.

Un mercado que también refleja nuevos nichos digitales

La aparición de las llamadas "escorts nerds" también evidencia cómo la economía digital continúa generando mercados cada vez más especializados.

Algunas de estas acompañantes diseñan sitios web con estética inspirada en videojuegos o juegos de rol, mientras otras destacan en sus perfiles conocimientos de programación, inteligencia artificial o comunidades como Dungeons & Dragons, elementos que funcionan como parte de su estrategia de posicionamiento.

Más que vender exclusivamente compañía, este segmento apunta a ofrecer una experiencia basada en intereses compartidos y conversaciones especializadas, en un entorno donde la innovación tecnológica también parece haber transformado la manera en que algunas personas buscan vincularse.