Qué leyeron los argentinos en 2025: los libros que marcaron el año

En un contexto atravesado por cambios sociales, búsquedas personales y nuevas formas de consumo cultural, los libros volvieron a ocupar un lugar central en la vida cotidiana de los argentinos durante 2025.

Lejos de perder vigencia frente a otros formatos, la lectura mostró un crecimiento sostenido, impulsada tanto por la necesidad de introspección como por el deseo de entretenimiento, especialmente en períodos clave como las fiestas y las vacaciones de verano.

Las preferencias del público reflejaron una marcada inclinación hacia los títulos de psicología y desarrollo personal, que se consolidaron como una de las categorías más elegidas del año . En ese rubro, autores reconocidos y obras ya consagradas continuaron liderando el interés, demostrando que el lector argentino busca respuestas, herramientas emocionales y reflexiones profundas para atravesar su realidad. Libros que abordan la felicidad, los vínculos, la herencia emocional y el sentido de la vida lograron mantenerse vigentes a lo largo de los meses, convirtiéndose en lecturas de cabecera y también en opciones frecuentes para regalar.

Junto a esta tendencia, la ficción reafirmó su poder de convocatoria. La fantasía, la ciencia ficción y los cómics ocuparon un lugar destacado, con títulos clásicos que encontraron nuevas generaciones de lectores y otros que resurgieron gracias a adaptaciones audiovisuales. Este cruce entre literatura y pantalla volvió a demostrar su impacto en los hábitos de lectura, despertando el interés por obras publicadas décadas atrás y reeditadas con fuerza renovada.

En ese escenario, durante 2025 se destacaron cinco libros como los más vendidos del año. A la cabeza se ubicó La felicidad, de Gabriel Rolón, seguido por Hábitos atómicos, de James Clear, y Este dolor no es mío, de Mark Wolynn. El cuarto lugar fue para El Eternauta, la emblemática obra de H. G. Oesterheld, mientras que El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, completó el ranking, confirmando la vigencia de los grandes clásicos del pensamiento y la narrativa.

El segmento infantil también tuvo un desempeño notable, con títulos que combinaron entretenimiento, emoción y referentes cercanos a los más chicos. Entre los más elegidos se encontraron Cuidado con el perro, de Liliana Cinetto; La casita de juegos de Lyniel, de Lyna Vallejos; Cuento la Princesa Celeste, de Celeste Iannelli; Multiverso Chuy Mine, de Mine Chuy; y Te quiero siempre, de Belén López. Estas obras se posicionaron como favoritas tanto para la lectura diaria como para obsequiar en fechas especiales.

Pasada la mitad del año, un análisis de las búsquedas y ventas realizadas en Mercado Libre permitió observar con claridad cómo estos intereses se mantuvieron a lo largo de los meses, combinando autores consagrados, lanzamientos recientes y fenómenos masivos que atravesaron distintas edades.

MLA_ libros más vendidos trends 2025_03

El éxito de El Eternauta

Uno de los casos más resonantes fue el de El Eternauta, que volvió al centro de la escena tras el estreno de su serie. El impacto fue inmediato: la obra se convirtió en el libro más vendido el día de su lanzamiento audiovisual y lideró las ventas durante todo el mes siguiente. Algo similar ocurrió con otros títulos impulsados por adaptaciones o anuncios cinematográficos, como Frankenstein, de Mary Shelley, o El verano en que me enamoré, de Jenny Han, próximo a llegar a la pantalla.

Otro fenómeno editorial del año estuvo vinculado al automovilismo. El lanzamiento de la biografía oficial de Franco Colapinto, en sus versiones para adultos y público infantil, logró posicionarse entre los libros más vendidos durante la semana de su estreno, reflejando el impacto del deportista en distintas generaciones de lectores.

Diciembre, como cada año, reforzó el vínculo entre libros, regalos y tiempo libre. Durante las semanas previas a Navidad, se destacaron títulos de psicología, ediciones especiales, libros pensados para compartir en familia y propuestas como el Diario libro abuela/abuelo, elegido como forma de reconectar historias y memorias entre generaciones. También sobresalieron lecturas ligeras y reflexivas, ideales para acompañar el descanso del verano.

Los datos de 2025 confirman que la lectura sigue siendo una práctica viva y en expansión en Argentina. Entre la introspección, la ficción y el deseo de desconectar, los libros continúan acompañando el día a día, adaptándose a los nuevos tiempos sin perder su lugar como refugio, aprendizaje y disfrute.