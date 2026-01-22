Presenta:

Punta del Este, burbujas, brindis y onda: todas las fotos del evento de Chandón

Chandon siempre dice presente en Punta del Este, y el verano 2026 no fue la excepción. No te pierdas los detalles y la galería de fotos, al final dela nota.

Federico Croce

Federico Croce

chandon punta

Con el atardecer en la costa esteña como escenario, en el parador La Susana de José Ignacio, más de 450 personas disfrutaron de la primera parada de CHANDON SUMMER ROADS. Durante el verano la experiencia se extenderá también a la Costa Argentina, con una nueva edición del sunset en Pinamar, el 22 de enero en Kota Beach.

También habrá propuestas de Chandon Nights en bares, paradores y discos de la costa argentina.

Lola Latorre, Zuzu Codeau, Franco Rizzaro, Chule von Wernich y otros amigos de la marca, disfrutaron del primer Chandon Summer Roads, con un Sunset en La Susana, José Ignacio, que se disfrutó junto a los espumantes de Chandon y buena música, de la mano de Mingus Motion, Otto Bunge y Wede.

Chandon en Punta del Este y también en Pinamar

Chandon Summer Roads llegará además a la costa argentina, con una nueva edición en Kota Beach, Pinamar, el 22 de enero, desde las 18hs. Allí se vivirá un sunset especialmente ambientado, con música, DJs y el espíritu relajado que define a Summer Roads.

Esta propuesta de eventos fue creada para seguir dando a conocer la versatilidad de Chandon Délice, Apéritif y Délice Rosé, en un contexto fresco, auténtico y vinculado al disfrute del presente. A lo largo de la temporada, la propuesta se extenderá a distintos paradores, bares y restaurantes seleccionados, con beneficios especiales por copa y por botella, en diferentes playas de la costa atlántica y Uruguay.

No te pierdas la galería de fotos, a continuación:

selec-469.jpg
Ellas quedaron encantadas con el Apéritif.

Delfi Kauffmann en Chandon Summer Roads en La Susana
Delfi Kauffmann.

Lola Latorre en Chandon Summer Roads en La Susana_
Lola Latorre.

Chandon Summer Roads en La Susana (1)
El estaba indeciso, y lo captamos con el flash de Sociales.

Fran Rizzaro en Chandon Summer Roads en La Susana
Fran Rizzaro.

Chandon Summer Roads en La Susana (4)
El contenido en redes: hoy, casi indispensable.

Wede en Chandon Summer Roads en La Susana
Wede dijo presente.

Chandon Summer Roads en La Susana (2)
Día nublado pero con brindis, y onda total.

Chandon Summer Roads en La Susana (6)
Los sunsets con juegos: un clásico de Chandon en la playa.

Chandon Summer Roads en La Susana_(1)
Salida de amigas, disfrutando del delicioso Apéritif.

Zuzu Cpuedeau en Chandon Summer Roads en La Susana
Zuzu, diosa total.

Chandon Summer Roads en La Susana_(3)
El look total black también fue elegido en los susets de Punta.

Chandon Summer Roads en La Susana_(5)
Por supuesto, hubo dancing.

Chandon Summer Roads en La Susana_(4)
El parador La Susana, uno de los más top de Punta del Este.

Fran Rizzaro y Zuzu Coudeau Chandon Summer Roads en La Susana_
Fran Rizzaro y Zuzu Coudeau.

Otto Bunge en Chandon Summer Roads en La Susana
Otto Bunge estuvo en Chandon Summer Roads, en La Susana.

selec-455.jpg
Los juegos tipo kermesse fueron un must: todos quisieron probar suerte.

selec-438.jpg
Un look muy cool.

selec-401.jpg
Ella se subió a la onda náutica y posó.

selec-382.jpg
Delfi Kaufmann llegando al ebvento.

selec-380.jpg
Si: estaba fresco. Pero el evento no perdió brillo.

