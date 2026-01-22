Punta del Este, burbujas, brindis y onda: todas las fotos del evento de Chandón

Chandon siempre dice presente en Punta del Este, y el verano 2026 no fue la excepción. No te pierdas los detalles y la galería de fotos, al final dela nota.

Con el atardecer en la costa esteña como escenario, en el parador La Susana de José Ignacio, más de 450 personas disfrutaron de la primera parada de CHANDON SUMMER ROADS. Durante el verano la experiencia se extenderá también a la Costa Argentina, con una nueva edición del sunset en Pinamar, el 22 de enero en Kota Beach.

También habrá propuestas de Chandon Nights en bares, paradores y discos de la costa argentina.

Lola Latorre, Zuzu Codeau, Franco Rizzaro, Chule von Wernich y otros amigos de la marca, disfrutaron del primer Chandon Summer Roads, con un Sunset en La Susana, José Ignacio, que se disfrutó junto a los espumantes de Chandon y buena música, de la mano de Mingus Motion, Otto Bunge y Wede.

Chandon en Punta del Este y también en Pinamar Chandon Summer Roads llegará además a la costa argentina, con una nueva edición en Kota Beach, Pinamar, el 22 de enero, desde las 18hs. Allí se vivirá un sunset especialmente ambientado, con música, DJs y el espíritu relajado que define a Summer Roads.

Esta propuesta de eventos fue creada para seguir dando a conocer la versatilidad de Chandon Délice, Apéritif y Délice Rosé, en un contexto fresco, auténtico y vinculado al disfrute del presente. A lo largo de la temporada, la propuesta se extenderá a distintos paradores, bares y restaurantes seleccionados, con beneficios especiales por copa y por botella, en diferentes playas de la costa atlántica y Uruguay.