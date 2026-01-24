Presenta:

Prepará las mejores vainillas caseras con esta receta paso a paso

Aprendé con esta receta a hacer vainillas caseras suaves para tiramisú, postres fríos o para disfrutar solas con café o té.

Cómo preparar vainillas dulces y esponjosas en casa: receta paso a paso.

Shutterstock

Las vainillas son ese básico infalible de la pastelería que, cuando se hacen en casa, cambia por completo la experiencia; más livianas y con una textura aireada que nada tiene que ver con las versiones industriales. Esta receta te va a servir tanto para preparar vainillas para comer solas o para usarlas en la base de postres como el tiramisú. Así que... ¡manos a la obra!

Ingredientes (rinde 20 a 24 vainillas)

  • 3 huevos
  • 100 g de azúcar
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 90 g de harina 0000
  • 1 pizca de sal
  • Azúcar impalpable para espolvorear (opcional)
Vainillas Foto: Shutterstock
Prepará tus propias vainillas.

Paso a paso de la receta

  1. El horno se precalienta a 180 °C y se prepara una placa con papel manteca o una plancha de silicona.
  2. Los huevos se separan cuidadosamente, colocando las claras en un bowl limpio y las yemas en otro.
  3. Las claras se baten con la pizca de sal hasta que comiencen a espumar. Se incorpora la mitad del azúcar en forma de lluvia y se continúa batiendo hasta obtener un merengue firme pero brillante.
  4. En el bowl de las yemas se agrega el resto del azúcar y la esencia de vainilla. Se baten hasta lograr una mezcla clara y espesa.
  5. Las yemas batidas se incorporan al merengue con movimientos envolventes, cuidando de no perder aire.
  6. La harina se tamiza y se suma en dos tandas, integrando con espátula y movimientos suaves desde abajo hacia arriba.
  7. La preparación se coloca en una manga con pico liso y se forman tiras alargadas sobre la placa, dejando espacio entre cada una.
  8. Si se desea, se espolvorean con azúcar impalpable para lograr una superficie apenas crocante.
  9. Se hornean durante 10 a 12 minutos, hasta que estén apenas doradas pero aún claras.
  10. Se retiran del horno y se dejan enfriar completamente antes de despegarlas de la placa. ¡Y listo!

