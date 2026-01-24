Prepará las mejores vainillas caseras con esta receta paso a paso
Aprendé con esta receta a hacer vainillas caseras suaves para tiramisú, postres fríos o para disfrutar solas con café o té.
Las vainillas son ese básico infalible de la pastelería que, cuando se hacen en casa, cambia por completo la experiencia; más livianas y con una textura aireada que nada tiene que ver con las versiones industriales. Esta receta te va a servir tanto para preparar vainillas para comer solas o para usarlas en la base de postres como el tiramisú. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes (rinde 20 a 24 vainillas)
- 3 huevos
- 100 g de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 90 g de harina 0000
- 1 pizca de sal
- Azúcar impalpable para espolvorear (opcional)
Paso a paso de la receta
- El horno se precalienta a 180 °C y se prepara una placa con papel manteca o una plancha de silicona.
- Los huevos se separan cuidadosamente, colocando las claras en un bowl limpio y las yemas en otro.
- Las claras se baten con la pizca de sal hasta que comiencen a espumar. Se incorpora la mitad del azúcar en forma de lluvia y se continúa batiendo hasta obtener un merengue firme pero brillante.
- En el bowl de las yemas se agrega el resto del azúcar y la esencia de vainilla. Se baten hasta lograr una mezcla clara y espesa.
- Las yemas batidas se incorporan al merengue con movimientos envolventes, cuidando de no perder aire.
- La harina se tamiza y se suma en dos tandas, integrando con espátula y movimientos suaves desde abajo hacia arriba.
- La preparación se coloca en una manga con pico liso y se forman tiras alargadas sobre la placa, dejando espacio entre cada una.
- Si se desea, se espolvorean con azúcar impalpable para lograr una superficie apenas crocante.
- Se hornean durante 10 a 12 minutos, hasta que estén apenas doradas pero aún claras.
- Se retiran del horno y se dejan enfriar completamente antes de despegarlas de la placa. ¡Y listo!