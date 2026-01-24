Prepará las mejores vainillas caseras con esta receta paso a paso

Las vainillas son ese básico infalible de la pastelería que, cuando se hacen en casa, cambia por completo la experiencia; más livianas y con una textura aireada que nada tiene que ver con las versiones industriales. Esta receta te va a servir tanto para preparar vainillas para comer solas o para usarlas en la base de postres como el tiramisú. Así que... ¡manos a la obra!