Por qué fue elegida Bettina Bulgheroni en un importante espacio de la OEA: los motivos
El Secretario General de la OEA, Albert Ramdin, explicó las razones por las cuales Bettina Bulgheroni ostentará tal responsabilidad.
La noticia de que Bettina Bulgheroni, esposa de Alejandro Bulgheroni -un matrimonio cuyos integrantes son considerados como dos de los empresarios más exitosos de América- había sido nombrada por el Secretario General de la OEA, Albert Ramdin, como presidenta de la flamante “ Iniciativa del Sector Privado de las Américas” impactó en el empresariado argentino.
Es que, con una reconocida trayectoria internacional en los ámbitos empresarial y filantrópico, Bettina ya era respetada como presidenta de Fundación Educando y destacada por llevar siete años colaborando con la OEA en la promoción de oportunidades educativas para jóvenes y comunidades indígenas en Argentina.
Qué dijo la autoridad de la OEA sobre Bettina Bulgheroni
“Bettina Bulgheroni es una líder respetada, conocida por tender puentes entre países y sectores de la sociedad”, subrayó el Secretario General, a la prensa al explicar el por qué de su elección.
Asimismo, Ramdin indicó que la experiencia y cualidades de la empresaria Bulgheroni aportarán un renovado impulso al diálogo público-privado enfocado en traducir el potencial del hemisferio en acciones concretas de inversión, desarrollo y prosperidad.
Para el Secretario General Ramdin, el crecimiento proyectado de un 2.3% para 2026 de las Américas es insuficiente para cerrar las brechas estructurales que enfrenta nuestra región. Agregó que la informalidad, las presiones fiscales, la infraestructura digital desigual y las deficiencias en la formación de capital humano siguen representando desafíos importantes. Indicó que la capacidad de generar empleo y prosperidad por el sector privado crece cuando los gobiernos garantizan estabilidad, certeza jurídica y buenas prácticas de gobernanza.
El Secretario General consideró necesario la creación de la “Iniciativa del Sector Privado de las Américas” para actuar como puente entre gobiernos y empresas. Desde prensa de OEA explicaron que la Iniciativa abordará los altos niveles de informalidad, así como eliminar las barreras innecesarias que afectan el crecimiento y la competitividad empresarial, promoviendo soluciones prácticas en áreas como la atracción de inversiones, la logística, la modernización aduanera, y la infraestructura, donde la colaboración público-privada puede generar resultados concretos y un impacto económico significativo.
La Iniciativa busca construir una plataforma de colaboración entre gobiernos, empresas y socios estratégicos para impulsar la competitividad y prosperidad de las Américas. Sus esfuerzos se centrarán inicialmente en áreas clave identificadas por el sector privado: energía y recursos críticos, transformación digital, inteligencia artificial y desarrollo de talento para los empleos del futuro, así como facilitación del comercio y la inversión, pilares fundamentales para aprovechar la nueva ola de oportunidades en el hemisferio.