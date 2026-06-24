Por qué fue elegida Bettina Bulgheroni en un importante espacio de la OEA: los motivos

La noticia de que Bettina Bulgheroni , esposa de Alejandro Bulgheroni -un matrimonio cuyos integrantes son considerados como dos de los empresarios más exitosos de América- había sido nombrada por el Secretario General de la OEA, Albert Ramdin, como presidenta de la flamante “ Iniciativa del Sector Privado de las Américas ” impactó en el empresariado argentino.

Es que, con una reconocida trayectoria internacional en los ámbitos empresarial y filantrópico, Bettina ya era respetada como presidenta de Fundación Educando y destacada por llevar siete años colaborando con la OEA en la promoción de oportunidades educativas para jóvenes y comunidades indígenas en Argentina.

“Bettina Bulgheroni es una líder respetada, conocida por tender puentes entre países y sectores de la sociedad”, subrayó el Secretario General, a la prensa al explicar el por qué de su elección.

Asimismo, Ramdin indicó que la experiencia y cualidades de la empresaria Bulgheroni aportarán un renovado impulso al diálogo público-privado enfocado en traducir el potencial del hemisferio en acciones concretas de inversión, desarrollo y prosperidad.

Para el Secretario General Ramdin, el crecimiento proyectado de un 2.3% para 2026 de las Américas es insuficiente para cerrar las brechas estructurales que enfrenta nuestra región. Agregó que la informalidad, las presiones fiscales, la infraestructura digital desigual y las deficiencias en la formación de capital humano siguen representando desafíos importantes. Indicó que la capacidad de generar empleo y prosperidad por el sector privado crece cuando los gobiernos garantizan estabilidad, certeza jurídica y buenas prácticas de gobernanza.

El Secretario General consideró necesario la creación de la “Iniciativa del Sector Privado de las Américas” para actuar como puente entre gobiernos y empresas. Desde prensa de OEA explicaron que la Iniciativa abordará los altos niveles de informalidad, así como eliminar las barreras innecesarias que afectan el crecimiento y la competitividad empresarial, promoviendo soluciones prácticas en áreas como la atracción de inversiones, la logística, la modernización aduanera, y la infraestructura, donde la colaboración público-privada puede generar resultados concretos y un impacto económico significativo.

La Iniciativa busca construir una plataforma de colaboración entre gobiernos, empresas y socios estratégicos para impulsar la competitividad y prosperidad de las Américas. Sus esfuerzos se centrarán inicialmente en áreas clave identificadas por el sector privado: energía y recursos críticos, transformación digital, inteligencia artificial y desarrollo de talento para los empleos del futuro, así como facilitación del comercio y la inversión, pilares fundamentales para aprovechar la nueva ola de oportunidades en el hemisferio.