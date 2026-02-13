Por qué el viernes 13 es sinónimo de mala suerte

Cada vez que el calendario marca un viernes 13 , resurgen supersticiones, rituales preventivos y un clima simbólico que atraviesa culturas. Aunque para muchos no es más que una fecha cualquiera, para otros representa un día asociado a la mala fortuna. ¿De dónde surge esta creencia y por qué se mantiene vigente?

En la tradición occidental, el número 12 ha sido históricamente considerado “perfecto” o “completo”: 12 meses del año, 12 signos del zodíaco, 12 apóstoles. El 13, al romper esa estructura, fue interpretado como un número que altera el orden establecido.

Una de las referencias más citadas proviene de la Última Cena, narrada en la Biblia, donde eran 13 los comensales antes de la crucifixión de Jesús. Con el tiempo, el 13 quedó asociado a la traición y la desgracia en el imaginario cristiano.

El viernes también arrastra connotaciones simbólicas dentro del cristianismo: según la tradición, Jesús fue crucificado un viernes. La combinación de ambos elementos -viernes y 13- consolidó la superstición en Europa y luego en América.

Algunos historiadores vinculan además la fecha con la persecución de los Caballeros Templarios, ocurrida un viernes 13 de 1307 en Francia, aunque no existe consenso académico que confirme que ese hecho haya originado la creencia popular.

La fobia tiene nombre

El temor específico al viernes 13 se denomina parascevedecatriafobia, mientras que el miedo al número 13 en general se conoce como triscaidecafobia. En distintos países, la superstición ha tenido impacto real: edificios que omiten el piso 13, aerolíneas sin fila 13 y personas que evitan viajar o cerrar negocios ese día.

En Estados Unidos, la cultura popular reforzó el mito a partir de la saga cinematográfica Friday the 13th, que convirtió la fecha en un ícono del cine de terror contemporáneo.

Velas 6.jpg Encender velas blancas es uno de los rituales para la protección en viernes 13.

¿Superstición o construcción cultural?

Especialistas en psicología social sostienen que estas creencias se sostienen por un fenómeno de confirmación: las personas recuerdan con mayor intensidad los eventos negativos ocurridos en viernes 13 y olvidan los días sin incidentes.

Más allá de su origen histórico o religioso, el viernes 13 continúa siendo una fecha que despierta curiosidad y debate. Para algunos, es un día para extremar cuidados; para otros, apenas una coincidencia numérica cargada de tradición.

Entre mitos medievales, relatos bíblicos y cultura popular, el viernes 13 demuestra cómo las creencias colectivas pueden atravesar siglos y seguir influyendo -aunque sea simbólicamente- en la vida cotidiana.