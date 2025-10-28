Por qué a cada persona le gusta un tipo distinto de música: esto dice la ciencia

La ciencia demuestra que la música que nos gusta habla de quiénes somos, cómo vivimos y qué emociones buscamos experimentar.

De la cumbia al tango, del rock al pop: nuestras preferencias musicales no son casuales. La psicología y la neurociencia explican que detrás del gusto musical se esconden rasgos de personalidad, experiencias de vida y hasta la etapa en la que descubrimos ciertos sonidos.

¿Por qué Juan no puede vivir sin rock, Lucía ama la cumbia y tu tío descubrió el tango recién después de los 40? Según distintas investigaciones científicas, el gusto musical no depende solo del oído, sino también de la mente, la historia personal y el entorno social. Escuchar música es una forma de expresión emocional y de identidad.

auriculares Canva Personalidad y géneros musicales Estudios en psicología de la música demuestran que los rasgos de personalidad influyen directamente en las preferencias musicales. Las personas extrovertidas, por ejemplo, suelen inclinarse por géneros enérgicos y sociales, como el rock, el pop o la música para bailar, mientras que quienes puntúan alto en apertura a la experiencia tienden a disfrutar de estilos más complejos, como el jazz, el tango o la música clásica.

Extroversión: música para moverse y conectar La ciencia también señala que los extrovertidos prefieren música con ritmos marcados, tempo alto y letras que invitan al movimiento y la interacción. Esto explica por qué la cumbia, el cuarteto o ciertos subgéneros del rock resultan tan atractivos: no solo activan físicamente, sino que refuerzan la conexión social y el disfrute compartido.

El efecto “me suena y me gusta” El gusto musical puede cambiar con el tiempo, y la exposición juega un papel clave. Investigaciones experimentales comprobaron que cuanto más se escucha una canción o un género, más gusta, especialmente si tiene un nivel medio de complejidad. La familiaridad genera placer y, con el tiempo, lo que antes sonaba “difícil” puede volverse profundamente apreciado.