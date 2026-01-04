Poke bowl de salmón marinado: una receta fresca y sofisticada para tus comidas de verano

El poke bowl es el plato perfecto cuando el calor pide frescura pero también algo más elaborado y con capas de sabor. Esta versión con salmón marinado tiene una técnica simple y un resultado sofisticado que logra una comida de verano liviana pero completa. No es una receta complicada, pero sí requiere atención en los tiempos, en el corte del pescado y en el equilibrio del marinado. Así que... ¡manos a la obra!