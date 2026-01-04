Presenta:

Estilo

|

Receta

Poke bowl de salmón marinado: una receta fresca y sofisticada para tus comidas de verano

Una receta veraniega llena de sabor que lleva salmón, cítricos y vegetales, para quienes buscan una comida liviana pero elaborada y visualmente irresistible.

MDZ Estilo

Una receta completa para el verano.

El poke bowl es el plato perfecto cuando el calor pide frescura pero también algo más elaborado y con capas de sabor. Esta versión con salmón marinado tiene una técnica simple y un resultado sofisticado que logra una comida de verano liviana pero completa. No es una receta complicada, pero sí requiere atención en los tiempos, en el corte del pescado y en el equilibrio del marinado. Así que... ¡manos a la obra!

Ingredientes

Para el salmón:

  • 300 g de salmón fresco, calidad sushi

  • Jugo de 1 lima o limón

  • 1 cucharada de salsa de soja

  • 1 cucharadita de aceite de sésamo

  • 1 cucharadita de miel o azúcar rubio

  • Jengibre fresco rallado (a gusto)

Para el bowl:

  • 1 taza de arroz blanco o arroz para sushi

  • 1 palta madura

  • 1 zanahoria rallada fina

  • ½ pepino

  • Semillas de sésamo blanco y negro

  • Cebolla morada en pluma fina

  • Cilantro fresco (opcional)

Poke-de-salmon-saludable
Aprendé a preparar el poke bowl con esta receta fácil.

Paso a paso de la receta

  1. Cociná el arroz siguiendo las proporciones indicadas y dejá enfriar a temperatura ambiente, bien suelto.

  2. Retirá la piel del salmón y cortá en cubos parejos de tamaño mediano, usando un cuchillo bien afilado.

  3. En un bowl mezclá el jugo de lima, la salsa de soja, el aceite de sésamo, la miel y el jengibre rallado.

  4. Agregá el salmón al marinado, mezclo con cuidado y llevalo a la heladera entre 10 y 15 minutos para que tome sabor sin pasarse de cocción cítrica.

  5. Mientras tanto cortá la palta en cubos, el pepino en rodajas finas y prepará el resto de los vegetales.

  6. Para armar el bowl, colocá una base de arroz frío, distribuí el salmón marinado y sumá los vegetales de manera equilibrada.

  7. Terminá con semillas de sésamo, cebolla morada y cilantro fresco. Serví de inmediato, bien fresco. ¡Y listo!

