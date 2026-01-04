Poke bowl de salmón marinado: una receta fresca y sofisticada para tus comidas de verano
Una receta veraniega llena de sabor que lleva salmón, cítricos y vegetales, para quienes buscan una comida liviana pero elaborada y visualmente irresistible.
El poke bowl es el plato perfecto cuando el calor pide frescura pero también algo más elaborado y con capas de sabor. Esta versión con salmón marinado tiene una técnica simple y un resultado sofisticado que logra una comida de verano liviana pero completa. No es una receta complicada, pero sí requiere atención en los tiempos, en el corte del pescado y en el equilibrio del marinado. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes
Para el salmón:
300 g de salmón fresco, calidad sushi
Jugo de 1 lima o limón
1 cucharada de salsa de soja
1 cucharadita de aceite de sésamo
1 cucharadita de miel o azúcar rubio
Jengibre fresco rallado (a gusto)
Para el bowl:
1 taza de arroz blanco o arroz para sushi
1 palta madura
1 zanahoria rallada fina
½ pepino
Semillas de sésamo blanco y negro
Cebolla morada en pluma fina
Cilantro fresco (opcional)
Paso a paso de la receta
-
Cociná el arroz siguiendo las proporciones indicadas y dejá enfriar a temperatura ambiente, bien suelto.
Retirá la piel del salmón y cortá en cubos parejos de tamaño mediano, usando un cuchillo bien afilado.
En un bowl mezclá el jugo de lima, la salsa de soja, el aceite de sésamo, la miel y el jengibre rallado.
Agregá el salmón al marinado, mezclo con cuidado y llevalo a la heladera entre 10 y 15 minutos para que tome sabor sin pasarse de cocción cítrica.
Mientras tanto cortá la palta en cubos, el pepino en rodajas finas y prepará el resto de los vegetales.
Para armar el bowl, colocá una base de arroz frío, distribuí el salmón marinado y sumá los vegetales de manera equilibrada.
Terminá con semillas de sésamo, cebolla morada y cilantro fresco. Serví de inmediato, bien fresco. ¡Y listo!