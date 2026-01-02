La receta de verano que enamora: helado de frutilla bien cremoso
Fresco y casero, este helado es una receta ideal para el verano. No lleva conservantes, se hace sin máquina y aprovecha el sabor de la frutilla fresca.
Esta receta de helado de frutilla es un clásico infaltable del verano argentino: fresca, cremosa y llena de sabor natural. Ideal para combatir el calor, se prepara con pocos ingredientes y sin máquina, logrando un postre casero simple y bien rendidor.
Ingredientes (rinde 6 porciones)
-
Frutillas frescas, 500 gramos
Crema de leche, 400 ml
Azúcar, 150 gramos
Jugo de limón, 1 cucharada
Paso a paso para lograr un helado delicioso
-
Lavar bien las frutillas frescas, retirar el cabito y cortarlas en mitades.
Colocar las frutillas en un bowl con el azúcar y el jugo de limón.
Procesar hasta obtener un puré liso.
Batir la crema de leche hasta que esté aireada, pero sin llegar a punto chantilly firme.
Incorporar el puré de frutillas a la crema batida con movimientos envolventes.
Volcar la preparación en un recipiente apto para freezer.
Llevar al freezer por al menos 4 horas, mezclando cada 40 minutos las primeras 2 horas para evitar cristales.
Retirar unos minutos antes de servir para lograr una textura más cremosa.
De la cocina a la mesa
El helado de frutilla casero es una opción simple y deliciosa para disfrutar en los días de calor. Bien cremoso y con sabor a fruta real, se convierte en un postre ideal tanto para grandes como para chicos. Podés servirlo solo, con frutas frescas o acompañado de galletitas. Además, es una excelente manera de aprovechar frutillas maduras de estación. Preparado con anticipación y guardado en el freezer, siempre está listo para resolver un antojo dulce. Un clásico veraniego, fresco y bien argentino. ¡A disfrutar!