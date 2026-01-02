Receta estrella del verano: wrap de pollo liviano y lleno de sabor

Esta receta de wrap de pollo es ideal para el verano argentino: fresca, práctica y rendidora. Perfecta para un almuerzo liviano o para llevar, se prepara rápido, no lleva horno y combina pollo y vegetales en una opción simple y sabrosa. ¡Prepáralo y disfruta de una comida deliciosa!

Esta receta de wrap de pollo es muy elegida en verano por su practicidad para llevar.

Esta receta de wrap de pollo es muy elegida en verano por su practicidad para llevar.

1- Cocinar las pechugas de pollo a la plancha o hervidas, dejar enfriar y cortar en tiras.

2- Lavar y cortar la lechuga, el tomate y el pepino.

3- En un bowl, mezclar el queso crema con la mayonesa, el jugo de limón, sal y pimienta.

4- Calentar apenas las tortillas de trigo para que estén más maleables.

5- Untar cada tortilla con la salsa preparada.

6- Agregar el pollo, las verduras y un chorrito de aceite.

7- Enrollar cerrando bien los bordes.

8- Servir inmediatamente o llevar a la heladera hasta el momento de consumir.

El pollo frío mantiene mejor la textura dentro del wrap. El pollo frío mantiene mejor la textura dentro del wrap. Shutterstock

De la cocina a la mesa

El wrap de pollo es una solución rápida y sabrosa cuando el calor no da tregua. Funciona perfecto como almuerzo liviano, cena informal o comida para llevar a la oficina, la pileta o una salida al aire libre. Su gran ventaja es la versatilidad: podés cambiar las verduras, sumar palta o usar otra salsa según gustos. Bien fresco y recién armado, resulta equilibrado, nutritivo y fácil de comer. Una receta simple, moderna y bien veraniega que se adapta al ritmo cotidiano sin resignar sabor. ¡A disfrutar!