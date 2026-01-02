Receta estrella del verano: wrap de pollo liviano y lleno de sabor
Fresco y versátil, este wrap es una receta ideal para el verano: se arma en minutos, no lleva horno y combina pollo y vegetales en una opción liviana.
Esta receta de wrap de pollo es ideal para el verano argentino: fresca, práctica y rendidora. Perfecta para un almuerzo liviano o para llevar, se prepara rápido, no lleva horno y combina pollo y vegetales en una opción simple y sabrosa. ¡Prepáralo y disfruta de una comida deliciosa!
Te Podría Interesar
Ingredientes (rinde para 4 wraps)
-
Pechuga de pollo cocida, 2 unidades
Tortillas de trigo, 4 unidades
Lechuga, 1 planta chica
Tomate, 2 unidades medianas
Pepino, 1 unidad chica
Queso crema, 4 cucharadas
Mayonesa, 2 cucharadas
Jugo de limón, 1 cucharada
Aceite, 1 cucharada
Sal, a gusto
Pimienta, a gusto
Paso a paso para lograr unos wraps deliciosos
1- Cocinar las pechugas de pollo a la plancha o hervidas, dejar enfriar y cortar en tiras.
2- Lavar y cortar la lechuga, el tomate y el pepino.
3- En un bowl, mezclar el queso crema con la mayonesa, el jugo de limón, sal y pimienta.
4- Calentar apenas las tortillas de trigo para que estén más maleables.
5- Untar cada tortilla con la salsa preparada.
6- Agregar el pollo, las verduras y un chorrito de aceite.
7- Enrollar cerrando bien los bordes.
8- Servir inmediatamente o llevar a la heladera hasta el momento de consumir.
De la cocina a la mesa
El wrap de pollo es una solución rápida y sabrosa cuando el calor no da tregua. Funciona perfecto como almuerzo liviano, cena informal o comida para llevar a la oficina, la pileta o una salida al aire libre. Su gran ventaja es la versatilidad: podés cambiar las verduras, sumar palta o usar otra salsa según gustos. Bien fresco y recién armado, resulta equilibrado, nutritivo y fácil de comer. Una receta simple, moderna y bien veraniega que se adapta al ritmo cotidiano sin resignar sabor. ¡A disfrutar!